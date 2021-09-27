У Вінницькій області на трасі водій врятував напівроздягненого 4-річного малюка, який втік від п’яного батька

Водій-рятівник з’ясував, що хлопчика звати Максимом, він із села, що за кілька кілометрів.

Просто посеред жвавої траси у Вінницькій області розгулював 4-річний роздягнений і переляканий хлопчик.

Про подію повідомляє кореспондент ТСН.

Малий розгублено стояв на узбіччі лише в легкій кофтині і резинових чоботях, хоча надворі було холодно і сутеніло, повз пролітали автівки. «Я виїхав з повороту і одразу побачив силует, хтось маленький. Був шокований, бо дитина була в чобітках резинових, кофтина і все, більше нічого на дитині не було», - розповідає водій Сергій Поліщук

Водій-рятівник з’ясував, що хлопчика звати Максимом, він із села, що за кілька кілометрів. Пішов у мандри, бо батько вдома спав п'яний. До нього викликали поліцію, а дитину з переохолодженням забрали до лікарні.

«В дитини нежить і дитина покашлює. Може внаслідок переохолодження, може, зараз вірусів багато», - розповідає завідуюча педіатричним відділенням Козятинської лікарні Тетяна Петричка.

Де його матір і чи відповість за недогляд батько - вже у наступних випусках ТСН.

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