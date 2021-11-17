У Вінницькій області селяни бойкотували невигідну здачу молока і відкрили власну унікальну молочарню

Тепер за літр молока селяни отримують не 7, а 10 гривень, а місцеві магазини мають ексклюзивну продукцію.

На Вінниччині селяни готують молочні продукти за старовинними рецептами. У селі Городище вони створили унікальну соціальну молочарню і тепер готують сир у печах та екологічно чисту бринзу і масло. Працюють за принципами рівності. Молоко здають у спільний кооператив, разом переробляють і продають готову продукцію. Усе, кажуть, заради того, аби не здавати молоко за копійки, а корів не пускати на м'ясо.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Корова Анфіса - годувальниця родини пана Володимира. На добу може давати більше 20 літрів молока. Та утримувати її збитковіше рік від року, скаржиться чоловік. Сіно і комбікорм дорожчають, а за літр молока більше 7 гривень на заводі не пропонують. «Вода газована дорожча за наш літр молока», - каже чоловік.

Колись, згадує, у селі була потужна ферма, а в кожному обійсті пара корів. Нині село вимирає, роботи немає. Аби вижити, п’ятеро родин Городища об’єдналися і створили соціальну молочарню. Розмістили її в орендованому у сільради приміщенні, де колись була амбулаторія. «Це приміщення було дуже занедбане, тут все валилося, вікон не було, дверей не було, ми сюди через вікно», - розповідає організаторка соціальної молочарні Людмила Хритич.

Після ремонту запросили селян постачати їм молоко. Нині мають вже 14 родин, які щодня приносять сюди молоко від своїх корів. А потім відправляють його на переробку. На полицях сотні трилітрових банок. В одних відходить сметана, в інших кисне молоко для сиру. Кожен слоїк підписаний. «Кожен хазяїн в нас під буквою, як ідентифікаційний код», - пояснюють фермери.

Новини Вінницької області: селяни створили унікальну соціальну молочарню

Сир жінки роблять за стародавніми рецептами. Кисляк просто у банках засаджують у спеціальні печі. «Жар помірний, бо можуть банки полопати, ми трішки банок кладемо на черінь», - розповідають секрети приготування.

За пару годин відігрівають кілька десятків кілограмів сиру. В магазинах такого точно нема, кажуть господині. «Він там виброжується в печі, на газу ви так не зробите ніколи, навіть в мікрохвильовці», - запевняє працівниця Надія.

З частини сиру роблять бринзу. А зі сметани – масло. Виробництво у молочарні безвідходне.

Гроші за продане у молочарні віддають селянам, які здали молоко. Це вигідніше, ніж здавати на завод, запевняє пан Володимир. «В нас виходить десять гривень, грубо кажучи, за літр, від жирності залежить. На молокозавод у нас невчасно розраховується і платять набагато менше», - запевняє чоловік.

Молочарня, кажуть її організатори, неприбуткова. «60 процентів у нас йде на молоко, а 40 процентів йде на світло, на дрова, на воду, і трошки на ремонт відкладаємо. У нас все йде в справу», - твердить організаторка соціальної молочарні Людмила Хритич.

Але за грошима і не женуться, кажуть організатори. Адже відкривали її не для прибутку, а щоб вберегти худобу від забою, а село - від занепаду.

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