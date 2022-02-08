У Вінницькій області сестричка пів години тримала братика над водою, щоб його не затягнуло на 6-метрову глибину

У Вінницькій області сестричка пів години тримала братика над водою, щоб його не затягнуло на 6-метрову глибину

Діти хоча і злякались, але згадали правила безпеки, і так врятувались.

На Вінниччині 11-річна дівчинка врятувала молодшого братика. Хлопчик катався на санчатах і випадково потрапив у стару копанку. Лід на водоймі був крихкий і 10-річний Захар одразу шубовснув у воду.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Захарко розповідає, що спочатку води було по коліна, але буквально за кілька секунд одежа намокла і хлопчика почало затягувати у холодний мул. Глибина була така, що дно ногами не відчував. На крик прибігла старша сестричка Ангеліна. «Підбігла до нього. В мене був його телефон. Я подзвонила до його мами», - розповідає дівчинка.

Але не розгубився і сам Захар - підказав сестрі, як йому можна допомогти. «Коли куртка трохи намокала, воно начало рватись, я сказав що вона дала мені палку, щоб вона трималась за дерево», - пригадує Захар.

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«В мене раніше не було таких ситуацій. Я дуже злякалась. Дала йому палку, трималась за гілку, однією рукою тримала палку», - додає до розповіді Ангелінка.

Куртка Захара намокала все більше і сил тримати брата, який був важчий за неї, дівчинка вже майже не мала, але розуміла, що тоді від неї залежало його життя. «Я вже думала, або я зараз за ним піду у воду, або просто відпущу палку. Я старалась триматись, але вже сил не було», - каже дівчинка.

Мама розповідає, спочатку подумала діти жартують, але коли у телефоні почула крик кинулась на допомогу. «Я не повірила, бо там нема куди, ми не знали, що там є така викопана яма. Захар злякався. Він одразу був по пояс у воді, а вона каже, що я бачу, що він починає глибше і глибше», - каже мама хлопчика Тетяна.

Ангеліна тримала Захара майже пів години. Поки примчали мама та сусіди і разом витягли хлопчика з крижаної води. «Ми привезли його додому. Душ теплий, витерли горілкою, що було. Чай, обкутали, але нічого, Богу дякувати, все добре зараз», - додає жінка.

Захар каже, злякався, але водночас згадав, як у школі розповідали про порятунок з-під криги. «Що треба кидати палку і дзвонити в службу порятунку», - ділиться знаннями хлопчик.

11-річна дівчинка врятувала молодшого брата, який потрапив у крижану воду | Новини України

Рятувальники запевняють, що діти все зробили правильно. «Якби Ангелінка подала руку, вона не могла б зачепитись іншою рукою, тому що дуже слизько, вона могла б піти слідом за хлопчиком. Необхідно не кидатись на порятунок, якщо не впевнені у власних силах, необхідно зателефонувати і використовувати підручні засоби, щоб вони слугували як рятівна мотузка, як соломинка», - пояснюють рятувальники.

Копанка, в яку потрапив хлопчик затягнута болотом та закинута сміттям. Триметрова палиця легко зникає у воді. Місцеві кажуть, колись цю яму вирили на місці джерела, аби поливати яблуневі сади. А потім про цю глибочезну баюру забули. «Там не менше як метрів 6, це законно, це торік тільки знову її прокопали, тут дуже глибоко. Там джерельна вода, тут була колись криниця», - розповідає місцева мешканка.

Гратись біля цієї копанки братик та сестричка, кажуть, більше не будуть. Місцеві планують небезпечне місце огородити. За порятунок Захара – 11-річну Ангеліну обіцяють номінувати на всеукраїнську премію героїні рятівниці року.

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