У Вінницькій області сім’я тиждень тримає тіло померлого немовля в хаті і відмовляється його ховати

У Вінницькій області сім’я тиждень тримає тіло померлого немовля в хаті і відмовляється його ховати

З тілом сестрички у хаті живе і 6-річна дівчинка.

У селі Українка, у Вінницькій області, батьки відмовляються ховати немовля, яке померло ще шість днів тому. За висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулась грудним молоком.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Але батько досі не хоче ховати маля, і на це називає кілька причин. Мовляв, хоче перевірити заключення судмедексперта про причину смерті і перекласти висновок на латинську мову. До того ж, відмовляється ховати дитину у звичайній могилі. Чому так вирішив і чи сумнівається у висновках експертів, пояснити не може.

В родині ще є шестирічна донька і весь цей час вона живе в одній хаті із мертвою сестричкою. Сусіди самі хочуть поховати дитину, але батьки нікого до хати не пускають.

«Я буду ховати в пам'ятнику бабусі, і мені там труна не потрібна. Вона там буде в тому, в чому одягнена. Чому? Бо я так, як батько, розумію, в чому вмерла, в тому і буде спати», - запевняє батько Олександр Іщук.

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