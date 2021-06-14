У Вінницькій області унікальну військову споруду часів Другої світової розкрадають на металобрухт

Підземелля немає жодного статусу, його не охороняють і вхід сюди відкритий.

Під селом Серебрія Вінницької області ентузіасти досліджують унікальну військову засекречену споруду. У часи Другої світової вона мала слугувати оборонною фортецею в так званій "Лінії Сталіна", а перетворилась на склеп для радянських військових, яких командування не забезпечило прикриттям з тилу.

На перший погляд, це звичайний пагорб на березі Дністра, але просто під ногами таємничий кілометровий тунель, який важко побачити в бур’янах - вхід до закинутого військового підземелля, ідеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Пошуковець Сергій Кладько проводить екскурсії. Він разом з однодумцями почав відкопувати військовий дот, про який розповідали старожили. Об’єкт під грифом "цілком таємно" збудували ще у 30 роках минулого сторіччя. Цілі були стратегічні - оборона державного кордону на березі Дністра. Майже кілометр бетонних лабіринтів, 59 кімнат із проведеним водопостачанням, вентиляцією і санвузлами.

За словами Тягульського, це все збереглось з тих часів, кімнати мали різне призначення, вентиляції, озброєння, кімнати відпочинку, там були двоярусні ліжка.

Місцеві, яких залучали до будівництва, навіть не здогадувались, що саме копали під землею, але саме "Дот-86", як його називали, врятував жителів Серебрії від Голодомору.

Об’єкт будували 8 років. Радянська пропаганда назвала його непробивною частиною "Лінії Сталіна". Але під час війни генерали кинули своїх солдат. Командування не забезпечило прикриття з тилу і солдати у тунелях моноліту за кілька днів стали просто смертниками.

Новини України: у Вінницькій області ентузіасти досліджують військову засекречену споруду

"Війська вже відступали, вирівнювали фронт і тут війська, які вже залишились, це були офіцери-смертники, які залишились і потрапили в полон, доти вели бій коротко, бо не було прикриття", - розповів Сергій Кладько.

Місцеві ентузіасти досі розчищають завали. У шахтах, які вдалось відновити, безкоштовно проводять екскурсії. Підземелля немає жодного статусу, його не охороняють і вхід сюди відкритий. Тому іржавий метал розкрадають, а вандали розписують бетонні стіни. Та дослідники вірять, що цей, колись секретний об’єкт, колись таки стане туристичною цікавинкою Вінничини.

Нагадаємо, що поблизу Дніпра у кургані виявили одну з найдавніших знахідок на території України.

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