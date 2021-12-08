У Вінницькому зоопарку оселилися унікальної породи голуби, яких в Європі використовували як поштових

У Вінницькому зоопарку оселилися унікальної породи голуби, яких в Європі використовували як поштових

13 голубів уже обжилися у нових вольєрах.

У Вінницькому зоопарку з’явилися унікальні для України породи голубів "англійський кар'єр" та "німецький шпак". Вони кучеряві, а ще з комірцями на шиї, у штанях і навіть з вусами.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, колись в Європі таких птахів використовували як поштових. І донедавна ці породи можна було побачити хіба на спеціалізованих виставках.

Вінницькому зоопарку рідкісних голубів безкоштовно передав приватний звіринець. Кажуть, його власник хотів, аби красу цих птахів могли оцінити всі містяни.

Новини України: у Вінницькому зоопарку з`явилися унікальні породи голубів

Окрім дивакуватого пір’я, ці птахи мають характерні нарости над дзьобом, а ще довгу шию, яка надає їм особливої граційності. 13 голубів уже обжилися у нових вольєрах. Усі спокійні і дружні. Їдять кукурудзу та фрукти і п’ють шипшиновий чай, його у зоопарку дають птахам для зміцнення імунітету. Доглядачі сподіваються, що вже навесні ці голуби дадуть потомство.

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