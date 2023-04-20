У вищих шарах атмосфери над Києвом вибухнув болід: що кажуть науковці

Загадкові спалахи та вибух у небі над Києвом прокоментували в Інституті геофізики. Там кажуть, що яскраве світіння, яке вчора бачили тисячі киян – це однозначно не супутник NASA, а космічне тіло, слід згоряння якого в атмосфері називають болідом або метеором.

"В небі над Києвом було видно вогняно-яскравий метеор, або болід – це результат згоряння в атмосфері твердого космічного тіла, яке може мати залізисто-нікелевий склад. Зазвичай такі тіла незначних розмірів на величезній швидкості влітають в атмосферу Землі, нагріваються до температури сотні тисяч градусів, розвалюються на окремі фрагменти і від тертя він згорає і вибухає у повітрі не долітаючи до поверхні землі. Зазвичай це явище супроводжується сильним звуком типу грому, а також можливою ударною хвилею. Тому, власне, і немає ніяких воронок у столиці або місця падіння цього об’єкту", - розповідає сайту ТСН.ua заввідділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України професор Михайло Орлюк.

Він додає, що коли падають метеорити, то вони теж майже не долітають до поверхні Землі, а вибухають в повітрі. Але від них на землі може залишатися кратер, варто згадати Тунгуський та Челябінський боліди.

"В нашому випадку, болід вибухнув у вищих шарах атмосфери над Києвом, тому ми побачили лише вражаюче яскраве світло від його згорання. Я колись був у експедиції у Житомирській області і бачив такий болід у небі. Світло від нього було трошки менше ніж вчора у Києві, але теж вражаюче видовище. Падіння таких космічних тіл не таке рідкісне явище, але вчора над Києвом його побачила велика кількість людей – звідси і резонанс. Бо одне діло, якщо побачиш таке явище десь у селі і вдень його може бути не видно, а вночі люди сплять, і зовсім інше у великому місті. До того ж, це співпало з війною, ракетною загрозою та повітряною тривогою", - додає Михайло Орлюк.

Професор каже, що супутник NASA не міг впасти в районі Києва.

"За супутником слідкують фахівці. Їм відомі його координати, вчені знають, де саме він пролітає, а місце, де він має впасти чітко розраховується, за прогнозом він повинен впасти в районі Тихого океану, західніше Південної Америки. А те, що в КМДА початково заявили, що впав супутник, то це було попередньою інформацією, по гарячих слідах. Адже кожен озвучує власну версію, а коли опрацьовується матеріал більшим колом фахівців, то все стає на свої місця. На мою думку, це був болід – і по вигляду, і по тому ефекту, який спричинило його падіння", - пояснює Михайло Орлюк.

Раніше в КМВА пояснили, звідки взялась інформація про нібито падіння супутнику NASA у столиці.

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