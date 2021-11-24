У Вишгороді постачальники електрики не відчинили двері навіть міському голові, щоб пояснити причини мороку у місті

У Вишгороді постачальники електрики не відчинили двері навіть міському голові, щоб пояснити причини мороку у місті

Запевняють, що сталась аварія, яку намагаються полагодити.

Добу без води, газу і світла опинились мешканці Вишгорода - місто-супутник Києва. Від учора мешканці більшості районів без водопостачання, а частина міських кварталів ще й знеструмлена і без газу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Води закінчилась навіть у міському бюветі в центрі міста, де люди поповнювали запаси. А все тому, що в місті не працюють насоси через відсутність світла.

Проблеми з постачанням почали тиждень тому. Спершу був відімкнений газ через малий тиск у трубах. Але нещодавно його почали відновлювати.

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У ситуації містяни звинувачують місцеву владу. Але очільник міста запевняє, що планові відключення справді планувались, але чомусь виявилось, що відключених адрес значно більше, ані ж мало бути. Чому так сталось, він поїхав з’ясовувати до компанії-постачальника у присутності журналістів, але дверей на підприємстві не відчинили.

«Кажуть, що не мають права відкривати двері міському голові, щоб пояснити, чому люди добу не мають електроенергії. Диспетчер начебто викликав аварійну бригаду і не знає, де проводяться аварійні роботи», - заявляє під дверима ДТЕК міський голова Олексій Мамот.

Через аварію у Вишгороді люди залишилися без світла і води

Він додає, що жодних звітів, ані у нього, ані у підлеглих, що можуть виникнути такі проблеми, не було.

ДТЕК – приватна фірма, яка є монополістом на постачанні електроенергії у Вишгороді.

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