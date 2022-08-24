У вишиванках та з букетом соняшників і бавовни: як світ вітає Україну з Днем Незалежності

Сьогодні, 24 серпня 2022 року, Україна в умовах війни з РФ святкує свою 31-у річницю незалежності.

ТСН.ua зібрав привітання світових лідерів та дипломатів, які вони адресували мужньому українському народу.

Так, чи не одним з першим громадян України привітав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, резиденцію якого на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні напередодні, у День прапора, прикрасили квітковою композицією національних кольорів України.

"Сьогодні незалежність України знову під загрозою. Її народ бореться зі мужністю, щоб захистити свої будинки та свої сім'ї та зберегти право вирішувати свою долю у власній країні. Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців», – заявив британський прем'єр у відеозверненні, оприлюдненому у його Твіттері.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Президент Польщі Анджей Дуда, який 23 серпня був з візитом у Києві на саміті Кримської платформи, також опублікував відеопривітання, в якому згадав, що саме його країна першою в світі визнала незалежність України.

"І сьогодні ми також солідарно стоїмо з вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, буде тішитися добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності - у час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об'єднує поляків у українців! Хай живе незалежна Україна! Хай живе вільна Польща!" - сказав він.

Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie – Prezydent @AndrzejDuda z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. pic.twitter.com/IoUfy3zOgC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2022

Президент Литви Ґітанас Науседа з нагоди свята виклав у своєму Твіттері світлину з Володимиром Зеленським та написав, що Литва завжди з Україною.

"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а також виповнюється пів року від початку російської війни. Бажаю сили Володимиру Зеленському, українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами", - зазначив він.

Today Ukraine celebrates Independence Day, while it also marks six months since the beginning of Russian war atrocities.



Wishing strength to @ZelenskyyUa& nation who fights for freedom with incredible courage, defiance& dignity.



Lithuania is always with you ! pic.twitter.com/Wxl3vG7qfk — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2022

Президентка Молдови Мая Санду висловила захоплення мужністю українців.

"У День Незалежності України ми захоплюємось мужністю та непокорою українців – захисників рідного дому та борців за свободу, незалежність та демократію. Ви – джерело натхнення для майбутніх поколінь. Ми з вами та бажаємо вам миру та процвітання. З Днем Незалежності", - написала вона.

On the Independence Day of #Ukraine, we admire the courage& defiance of people - defenders of their home & fighters for freedom, independence & democracy. You are an inspiration for generations to come.

We stand with you & wish you peace & prosperity. Happy Independence Day ! pic.twitter.com/eEpk4zdf0p — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2022

Президентка Європарламенту Роберта Метсола з нагоди свята виставала світлину підсвіченої у кольори національного прапору України будівлі Європарламенту.

"Значення цьогорічного Дня Незалежності є більш переконливим, ніж будь-коли раніше. Сильні та відважні українці, які борються за своє життя, родину, країну, цінності, вибір і свободу. За свою незалежність. ЄС завжди буде #StandWithUkraine. Наша підтримка не зупиниться на цьому", - зауважила вона.

The significance of this year's Independence Day is more compelling than ever before.



Strong & brave Ukrainians fighting for their lives, families, country, values, choices & freedom.



For their independence.



will always #StandWithUkraine. Our support will not stop here. pic.twitter.com/QLy2H44s1H — Roberta Metsola (@EP_President) August 24, 2022

Генсек HATO Єнс Столтенберг з нагоди свята зацитував вірш Тараса Шевченка:

"Як Україну злії люди

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені".

Президент Франції і канцлер Німеччини також привітали Україну з Днем Незалежності майже однаковими меседжами про дружбу і підтримку.

"Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України я передаю вам послання дружби" - сказав французький лідер Еммануель Макрон.



"Я хочу, щоб ви знали, що у вас є друзі. У Німеччині вам раді від щирого серця. Німеччина твердо стоїть на боці України, якій загрожує небезпека", - заявив Олаф Шольц.

Посол США Бріджит Брінк у відеозверненні привітала Україну з Днем Незалежності.

"Протягом шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії. З моменту прибуття в Україну три місяці тому, мене надихають особисті історії про героїзм і хоробрість, які я почула від багатьох українців під час зустрічей. Сьогодні, у ваше національне свято – День Незалежності, я в захваті від всіх українців через те, як непохитно ви захищаєте наші спільні цінності. Сполучені Штати підтримуватимуть вас стільки, скільки буде потрібно", - наголосила вона.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс звернулася до громадян України українською мовою і запевнила, що Британія зробить усе можливе, аби Україна перемогла у війні з агресором – Російською Федерацією. У відеозверненні вона була вбрана у вишиванку та складала букет із соняшників і бавовни.

"Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та народжують нові символи свого опору. Але найважливіше – це розуміння, що, захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу – свободу та демократію. Саме тому світ об'єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги", – наголосила Сіммонс.

Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол записав відеопривітання для українців до Дня Незалежності також у вишиванці і українською мовою. Він згадав "Мрію" у небі над Києвом на параді до 30-ї річниці Незалежності, якої через пів року не стане, та запевнив, що Нідерланди підтримують Україну, надаючи їй допомогу у військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній та культурній сферах.

"Як сказав прем'єр Рютте, наша країна з вами…Ми залишатимемося з вами, на кожному сантиметрі цього шляху, доки мир, свобода та демократія в Україні не будуть відновлені і доки справедливість не буде досягнута. Нідерланди і надалі будуть підтримувати Україну всіма можливими шляхами. Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому. Все буде Україна!" - наголосив де Мол.

Оркестр шотландської гвардії також привітав українців з Днем Незалежності та виконав пісню "Stefania" Kalush Orchestra. Виступ від імені Збройних сил Великобританії відбувся на Параді кінної гвардії.

Нагадаємо, День Незалежності в Україні відзначають 24 серпня. А за день до цього святкують День прапора.