У виїзді з України на кордоні відмовили 43 тисячам чоловіків цього року: які причини

Більшість відмов в перетинанні кордону отримують чоловіки.
На українському кордоні фіксують велику кількість відмов. У 2023 році в перетинанні кордону було відмовлено 43 тисячам громадян Україні, які слідували на виїзд.
Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар Андрій Демченко на прессконференції в “Укрінформ”, передає ТСН.ua.
Більшість із тих, хто отримав відмову — чоловіки.
“Відмови були з різних причин, але в першу чергу через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону. Знову ж таки, тут більше йде мова про чоловіків”, — розповів Андрій Демченко.
Нагадаємо, щодня незаконно виїхати з України намагаються десятки чоловіків: не нехтують навіть “смертю” близьких. Читайте, якими схемами користуються втікачі.
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