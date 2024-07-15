У ВМС розкрили секретні деталі найвідоміших морських операцій: як знищили крейсер "Москва" та загадкова смс із США

В українських ВМС можуть з’явитися підводні човни. Таку гучну заяву зробив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Ба більше, віцеадмірал розкрив секретні деталі найвідоміших морських операцій ВМС України та поділився тим, що було у смс від командувача 6-го флоту США у момент знищення крейсера "Москва". А також розповів, чому росіяни не змогли висадити морський десант біля Одеси на початку повномасштабного вторгнення та як наші морські котики піклуються про безпеку українців у Криму.

Про все це і не тільки в ексклюзиві TSN.UA розповіла Вікторія Панченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯК ЗНИЩИЛИ КРЕЙСЕР "МОСКВА": загадкова смс із США та секретні деталі спецоперації!

Українські підводні човни

Від початку повномасштабної війни Сили оборони України звільнили від ворога понад 25 тис. кв. км у Чорному морі. Ця територія вже фактично вільна від присутності російських кораблів. Серед найголовніших досягнень наших морських котиків за останні шість місяців – розширення зернового коридору та виведення флоту РФ до Новоросійська.

Однак, на цьому українські військові не збираються зупинятися. У командуванні Військово-морських сил ЗСУ вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися не тільки кораблями та катерами. В українських ВМС можуть з’явитися підводні човни. Наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря. Про це командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Ми думаємо про це, він необхідний для нас – підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил".

За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

"Зупинитися тільки біля Одеси – це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі і використовувати Чорне море вздовж всієї площини".

Воювали по книжці

Ба більше, Неїжпапа розповів, чому російські загарбники не наважилися на початку повномасштабного вторгнення на десантну операцію.

"Морська десантна операція зазвичай – це не основний вид операції за повномасштабних бойових дій. Це допоміжна операція на приморському напрямку. Дві умови: По-перше, противник повинен був мати успіхи на суходолі. За задумом противника, я так розумію, він мав навіть не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а обійти Одесу з півночі. Зробити таке кільце в Одеській області і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося – 80-та бригада десантно-штурмових військ зупинила десант російських військ під Вознесенськом. По-друге, на початку повномасштабної агресії противник вів демонстраційні дії біля наших берегів, сформував повністю угруповання десантних кораблів, які могли висадити десант. Повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами – кораблі вогневої підтримки, забезпечення, плюс група ізоляції району, щоб, як вони вважали, не допустити кораблі НАТО до зони бойових дій, плюс тактична група, яка займалася засуванням "Калібрів" по всій території України".

Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча вони знали, що воно заміноване. Це робилося для того, щоб ВМС ЗСУ не перекидали свої підрозділи, які були задіяні у протидесантній обороні на той час. Це була 35-та бригада морської піхоти, 28-ма бригада оперативного командування "Південь".

"Вони грали в таку гру демонстраційну. Зроблено, за великим рахунком, за класикою військового мистецтва, яке розроблялося в радянські часи. Це просто читалося – берете книжку, і все написано, як у книжці. Тому що ми навчалися за однією книжкою. Зараз уже все змінилося за ці два роки, і вони не воюють за книжкою, а ми не воювали за цією книжкою від самого початку".

Все відбувається навколо ЗСУ

Ба більше, Неїжпапа зізнався, що заяви, мовляв, армія не готувалася до війни, його ображають. Командувач ВМС зауважив, що в Україні дійсно не має ні ядерної зброї, ні крейсерів і так далі. Проте армія є, вона бореться і захищає країну з усіх сил.

"Збройні сили якби не були, не було б нічого. Народ став поряд зі Збройними силами, всі Сили оборони стали єдиним кулаком, який відбивав цей напад. Але сказати, що Збройних сил не було... Навколо Збройних сил все відбувається, і зараз, зокрема".

Нові деталі знищення крейсера "Москва"

Примітно, що робота українських морських котиків майже завжди під пильним оком США. Зокрема, американський флот спостерігав за ураженням крейсера "Москва".

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру. Виявляється, США першими побачили наслідки удару України.

"Коли ми влучили в крейсер, я отримав смс-ку від командувача 6-го флоту (6-й флот США у Середземному морі – ред.). Він мені пише: "Олексій, гарно горить"... Тому що ми не знали, влучили ми чи не влучили... у нас не було таких засобів, які нам дозволяли точно сказати, що щось відбувається... Я йому написав у відповідь: "Тепер твоя черга". Він надіслав: "ха-ха-ха, дуже смішно". Так от ми смс-ками пожартували між собою в цей день"

Примітно, що перша спроба знищення російського фрегата була не дуже вдалою, але все одно коштувала окупантам втрат.

"Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію".

Нагадаємо, українські військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". До речі, це саме цей корабель захисники Зміїного послали у відомому напрямку. Внаслідок атаки крейсер пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси. Зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

Про деталі військової операції розповів і речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. За його словами, важливу роль у цей день зіграла похмура та дощова погода.

"Перша ракета "Нептун" уразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу. Своєю чергою, ворог був впевнений у своїх силах і не розраховував на такий удар, це й призвело до втрати корабля. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель".

Він додав, що "судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом.

Тобто окупанти навіть не боялися, і на своїх імперських амбіціях, вважали, що перебувають на, як у них називають, вбивці авіаносців, й вони недоторканні".

Плетенчук зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.

"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости, от тому, оце російське "авось пронесе", вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету".

Флагман "Москва" став справжньою втратою для росіян. Побудований в українському місті Миколаїв, корабель належав до океанічного класу, і його затоплення в акваторії Чорного моря показало, що ніхто не може бути недоторканим на території України.

Кримський міст – законна ціль

Також командувач ВМС Неїжпапа зробив цікаву заяву щодо Кримського мосту. Кримський міст є законною військовою ціллю для України. Незаконно збудований окупаційною владою Кримський міст потрібно знищити, бо це логістичний ланцюг противника, запевнив віцеадмірал.

"Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання. Мабуть, вже і не в таких об'ємах, які були 2022 року, але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ. І для військових це буде військова ціль, вона залишається нею".

Зазначимо, що росіяни намагаються убезпечити Кримський міст. Однак, у ЗСУ кажуть, що це неможливо. Російська окупаційна армія намагається вибудовувати чергові "паркани", щоб захистити Кримський міст. Втім, їм це не допоможе. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

З його слів, "ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати". Втім, навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть. Адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами.

"Захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити".

Він також зауважив, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару. Втім, як довго вона працюватиме – питання, каже Плетенчук. І додає, що переправа "приймає на себе більше як три четверті вантажів". За його словами, саме паромна переправа забезпечує російське військове угрупування в Криму і на півдні України. А тому, зауважив речник ВМС ЗСУ, – це "законна військова ціль".

Безпека українців

Водночас Олексій Неїжпапа закликав українців не перебувати біля військових об'єктів, розташованих у Криму. Та додав, що "в Криму є українці, там залишаються громадяни України. Ми захищаємо тих громадян України, які залишилися в Криму, ми повинні їх зберегти. І Збройні сили України ніколи не застосовують зброю по цивільних об'єктах".

"Це зовсім не до нас – Російська Федерація це робить постійно. Ми бачимо це кожен день, не тільки на півдні – на півночі, на сході нашої держави, в наших містах Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Щодня ми бачимо це в новинах – це факт".

Звісно, протиповітряна оборона Криму, за словами віцеадмірала, дуже потужна. Мабуть, більше за все ППО – це Москва і Крим. Там стільки наставили росіяни засобів протиповітряної оборони – мабуть, по всій Росії немає. Звісно, вони гатять куди попало, як кажуть.

"Тому, панове українці, бережіть себе. Ми повернемося і все поставимо на свої місця. Не нехтуйте, не треба перебувати біля військових об'єктів, які розташовані в Криму. Об'їжджайте їх стороною і не наражайте себе на небезпеку, тому що всі ці військові об'єкти – це цілі для Збройних сил України і інших Сил оборони. Тому треба себе берегти для того, щоб відновити наш український Крим. Ви нам потрібні".

Нагадаємо, Крим у ніч проти 15 липня атакували дрони – "прилетіло" по військовій частині окупантів.

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