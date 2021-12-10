У водоймі на Житомирщині виявили тіло чоловіка, який із вагітною дружиною пішов рибалити 4 дні тому

Пошуки дружини продовжать завтра
На Житомирщині рятувальники спільно із водолазами на 4-й день пошуків знайшли тіло чоловіка, що потонув під час риболовлі.
Про це повідомляють журналісти ТСН.
4 грудня подружжя пішло на воду у човні і не повернулися. Вдома у них залишилося двоє дітей. Дві доби малі сиділи у голоді й холоді, поки старша дівчинка спромоглася вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків.
На воді рятувальники знайшли перекинутий човен. До пошуків долучилися і місцеві рибалки, бо всюдихід пробив кригу на водоймі і добровольці змогли обстежувати акваторію на власних човнах. Дружину загиблого Петра - 26-річну Яну Кондратюк, що була на 8-му місяці вагітності, ще не знайшли. Пошукова операція продовжиться завтра.
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