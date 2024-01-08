"У ворога такого і близько немає": у ЗСУ розповіли про унікальну САУ, наявність якої була таємницею

ТСН побачила, як працює західна зброя на фронті. Шведська гармата Archer, яка вважається найкращою в світі, тепер підсилює наш фронт.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Що відомо про Archer

Російську тактику – воювати числом Україна не може собі дозволити. Снайперська точність і швидкість замість кількості – ось він, високотехнологічний приклад того, що потрібно Україні. 30-тонна броньована машина Archer демонструє дива маневреності.

"Швидко розгортається, до 30 секунд. Так само згортаємося дуже швидко і залишаємо вогневу позицію", - каже військовослужбовець 45-ої ОМБР, оператор-навідник установки Archer Євген.

Все дійсно відбувається за лічені секунди. На причепі за тягачем, нібито, нізвідки з’являється ствол гармати. Автоматичний механізм заганяє в нього снаряд. Лунають постріли, один за одним.

"У ворога такої і близько немає. Це один з найбільш революційних видів озброєння, який союзники надали Україні. Archer, установка, яка одразу може випустити кілька снарядів по різних траєкторіях, але вони все одно прийдуть в одну точку і одночасно. Що там казати? Неприємний сюрприз для противника. Але для того, щоб загасити сотні гармат, націлених на українців, нам потрібно значно більше, аніж вісім Archer, які на сьогодні має Україна", - каже Андрій Цаплієнко.

Archer - це не масова зброя. Шведський оборонпром випустив лише півсотні таких гармат, вісім з яких північне королівство надало українським військовим. Обидві наші країни намагались тримати в секреті, що в Швеції готують артилеристів для ЗСУ. Тому журналістів так довго не підпускали до цих установок.

Але зараз вже можна сказати – рівно два місяці, як Archer полюють за особливо небезпечними цілями окупантів.

Archer

Що уже знищила САУ

Під час бойової роботи екіпаж взагалі не виходить з броньованої кабіни. Снаряди заздалегідь споряджені в магазин – як патрони в карабіні. І так саме, як в карабіні, в цій велетенській снайперській гвинтівці теж є запобіжник.

САУ уже знищила ворожу БМП, танк та мінометний розрахунок.

Битва за Україну стала першою справжньою війною для Archer. За пару місяців бойових дій ця установка випустила в кілька разів більше снарядів, аніж за пару років на полігоні в Скандинавії. Українські військові хвалять цю зброю.

Швеція, яка робить все можливе, щоб якнайшвидше сховатися під парасолькою колективної безпеки НАТО, добре усвідомила, що Росія є глобальною загрозою. Саме тому скандинавська країна віддала нам майже п’яту частину своїх найновіших гармат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Надсучасна шведська гармата "Archer" вже на передовій. Ексклюзив ТСН

Нагадаємо, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко побував на одній з позицій українських прикордонників біля Бахмута. Тут окупанти зосередились на селі Богданівка, дуже активно його б’ють.

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