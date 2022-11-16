У ВР дали невтішний прогноз щодо стабілізації енергосистеми: "На відновлення потрібні тижні або й місяці"

"Нам потрібно бути готовими до того режиму, в якому жили минулого тижня", - закликав Герус.

Народний депутат Андрій Герус вважає, що на стабілізацію енергосистеми України можуть піти тижні, а то й місяці.

Таку думку нардеп, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо брати вчорашні обстріли, то сьогодні ситуація краще, а завтра-післязавтра буде ще краще. Якщо порівнювати, що було у нас п'ять днів тому, то тут трохи складніша ситуація. Є певні підстанції, на яких згоріли трансформатори. На відновлення потрібен час, який вимірюється тижнями або й місяцями. Нам потрібно бути готовими до того режиму, в якому жили минулого тижня. Але знову ж таки, енергетики роблять усе можливе і виконують ремонтні роботи максимально швидко, щоб ситуацію покращити", - сказав Герус.

Він зауважив, якби зараз була весна, то з великою ймовірністю відключень можна було б уникнути, бо не було б перевантаження енергосистеми.

"А оскільки листопад, наближається грудень, то навантаження на систему виросте. І якісь певні відключення будуть. Сподіваємося, що вони будуть недовгими і не нестимуть критичного ефекту", - розповів він.

Наслідки ракетного обстрілу Росії

У Міністерстві енергетики ракетний удар 15 листопада назвали наймасованішим від початку війни. Очільник відомства Галущенко повідомив про влучання по всій енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передавання електроенергії. Після цього були запроваджені аварійні відключення світла.

В "Укренерго" попередили, що треба бути готовими до суттєвих перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, тримати зарядженими всі пристрої та павербанки.

Після ракетних ударів відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів залежно від ступеня руйнувань. Про це повідомили в Офісі президента.

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