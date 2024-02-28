У Врадіївці на Миколаївщині мешканці погрожують спалити військкомат: що сталося

Поліція та військові з'ясовують, де саме місцевй мешканець отримав травми обличчя.

У скандально відомій Врадіївці на Миколаївщині поліція з’ясовує обставини побиття місцевого мешканця Олександра Максимова, донька якого днями повідомила в соцмережах, що його жорстоко побили начебто в місцевому ТЦК.

Як з’ясував ТСН.ua, після отримання травм Олександр Максимов був шпиталізований.

"Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили виявили цей допис, після чого це було попередньо кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження. Подія (побиття – Ред.) розслідується", – повідомила ТСН.ua речниця поліції Миколаївщини Марина Калина.

За даними поліції Миколаївщини, чоловік після побиття був шпиталізований, але правоохоронці уточнюють, що місце та обставини його побиття з’ясовують.

Своєю чергою в обласному ТЦК нам повідомили, що зацікавлені з’ясувати те, де насправді було побито цього громадянина.

"З’ясовуються обставини побиття, хочеться допомогти цій людині з’ясувати те, хто ж його побив, тому що ТЦК до цього не має жодного стосунку. Чекаємо на висновки розслідування від поліції", – повідомили ТСН.ua уповноважені військові в Миколаївській області.

Тим часом місцеві мешканці встигли масово прокоментувати побиття чоловіка. Не чекаючи на висновки слідства, деякі громадяни закликали в соцмережах спалити ТЦК так, як свого часу це було зроблено з поліцейським відділком саме у Врадіївці.

Скриншот сторінки соцмережі, де дописувачі прокоментували побиття мешканця Врадіївки

"Спаліть їх нах**, зробіть так, як з поліцейським відділом", – написав у соцмережі один з дописувачів.

Ймовірно, мешканці регіону згадали події літа 2013 року, коли жителі Врадіївки закидали "коктейлями Молотова" райвідділ міліції. Це сталося після того, як місцева дівчина Ірина Крашкова повідомила про те, що її зґвалтували два міліціонери з Врадіївського райвідділу міліції. Вирок у "врадіївській справі" було оголошено наприкінці 2013 року.

Раніше повідомлялося про те, хто може не йти до ТЦК, навіть якщо отримав повістку.

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