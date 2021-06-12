У всій Україні запрацювали пункти вакцинації: чи охоче йдуть щеплюватись та як отримати укол

У пунктах вакцинації приймають і за попереднім записом, і тих, хто просто прийшов.

У всій країні відкривають пункти вихідного дня для щеплень. Уже 15 обласних центрів облаштували такі місця. І дедалі більше малих міст заохочують жителів вакцинуватися від COVID-19. Загалом у ці вихідні щепитися можна в 50-ти населених пунктах.

Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте У київському Міжнародному виставковому центрі змінили правила вакцинації від коронавірусу: як записатися

Колють китайську вакцину CoronaVac. Приймають і за попереднім записом. І тих, хто просто прийшов до пункту. Пріоритет — літнім людям.

На ринку Чернівців працює 12 тисяч підприємців. Але сьогодні зголосились на вакцинацію тільки 50 людей. Та ті, хто прийшов, кажуть, щеплюються і для здоров’я, і для роботи.

А в Харкові перший у місті пункт розгорнули в банку. Це стародавній маєток, який колись побудував чиновник-податківець. Спершу містян оглядають медики, а потім уже відправляють на процедуру. Нині щеплюють китайською вакциною CoronaVac.

У Херсоні один із пунктів вакцинації просто у торгівельному центрі. Лікарі кажуть, що тут навіть затишніше, ніж у поліклініці, бо є кондиціонери.

Костянтин — моряк. Вакцинується, перш за все, для себе, бо перед рейсом все одно буде здавати тест.

У Броварах рятувальники з гучномовця закликають іти щепитись. Пункт облаштували в легкоатлетичному манежі. Сімейний лікар консультує перед введенням вакцини.

У різних містах можуть збільшувати кількість пунктів вакцинації, якщо бачитимуть попит серед людей.

Новини України: у 15 регіонах запрацювали пункти вихідного дня для щеплень

Раніше повідомлялося, що на Україну чекає остання хвиля коронавірусу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання