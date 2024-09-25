У Вугледарі – пекло: війська РФ оточують місто, ситуація критична

У Вугледарі, що на Донеччині, критична ситуація! Ворог почав штурм міста, намагається його зрівняти з землею. Крім цього, з’явилася заява, що 72-га механізована бригада ЗСУ, яка майже два роки обороняє Вугледар, ризикує опинитися у "котлі".

Що відомо про ситуацію у місті – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Окупанти "стирають" Вугледар

Такий вигляд зараз має Вугледар. Окупанти просто "стирають" місто з лиця землі і засипають його всією наявною зброєю. На меті – взяти місто в оточення, аналітики Deep State вже назвали ситуацію критичною:

Також читайте Окремі групи російських окупантів зайшли до Вугледара: експерт

"Ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. Ка*апи пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБами тощо. Тримати до останнього – означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Про сьогоднішні наслідки потрібно було думати раніше, а тепер вже запізно. Хоча бійці 72 бригади не здаються і, попри все, продовжують виконувати свою роботу. І це чергові кадри, які необхідно показувати нашим партнерам – поки ведуться політичні дискусії про обмеження і дозволи, ка*апи просто знищують цілі міста і села авіаційними бомбами з літаків, які б мали знищуватися, але немає чим".

Ворог своїми ударами знищує Вугледар / Скриншот з відео

Бійці 72-ї бригади під ризиком оточення?

Обороняють Вугледар уже майже два роки бійці 72-ої механізованої бригади ЗСУ. А у січні та лютому 2023 року саме 72-а бригада під Вугледаром розгромила російські війська, які переважали її за чисельністю. Втім, 24 вересня аналітик Forbes Девід Акс заявив, що бригада виснажилась і тепер хлопці опинилися під ризиком оточення окупантів:

"72-а механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно, а два роки – це великий термін для ведення бойових дій без перепочинку".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Терміново! Вугледар! Ситуація критична! Росія стирає місто з лиця землі! Що відбувається зараз?

Що треба, аби ситуація змінилась?

Аналітик зазначає, що раніше 47-му механізовану бригаду ЗСУ, яка безупинно воювала на півдні та сході країни від червня 2023-го, було остаточно виведено з передової, попри брак добре оснащених бригад для її заміни. Крім того, бригада також зробила подвиг: майже два роки захищала одне й те саме прифронтове місто від сил армії РФ, які завжди переважають. Тепер, наголошують у Forbes, потрібна допомога або заміна. Втім, на думку аналітика, ресурсів для цього в України немає:

"Українські збройні сили одночасно наступають на Курськ і обороняються на сході та півдні. Вони сильно розтягнуті. А 14 нових бригад, які формує армія, відчувають гостру нестачу сучасної техніки. За словами президента України Володимира Зеленського, автомобілів достатньо для повного оснащення тільки чотирьох бригад", – зауважує експерт.

Про те, що момент, коли ситуацію у місті можна було змінити, втрачено, пише і один із військових.

Просування ворога в районі Вугледара

Станом на 24 вересня окупанти вже просувалися з заходу Вугледара до дороги Богоявленка – Вугледар. Військові кажуть, якщо ця ділянка буде перерізана, перспектива на оборону міста розтане на очах. І зазначають, що потрібно не те, щоб ухвалювати рішення, а вживати цілий план заходів для того, щоб зберегти життя хлопців і не погіршити ситуацію ще більше.

Про те, що зараз потрібно ухвалювати термінові рішення щодо бригади, яка обороняє Вугледар, говорить і волонтер Сергій Стерненко:

"Ситуація критична, хоча воїни 72 бригади і роблять більше, аніж здатна людина. Найближчими днями ворог захопить Вугледар. І, здається, на вищому рівні не зовсім розуміють, яка там нині оперативна ситуація. Говорив ще раз із оборонцями Вугледара. Необхідно негайно ухвалювати рішення, спрямовані на збереження життя наших людей, що б’ються там у напівоточенні".

Про ризик оточення у Вугледарі відомо не один день!

Про те, що бригада може потрапити в оточення, 23 вересня говорив військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо". Тоді він зазначив, що одна з причин цього – "деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони":

"Насправді така проблема має місце бути. При чому не все пов’язано виключно з тим, що ворог має переважаючі сили та засоби. Даються в знаки і деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони. Це треба визнавати".

Він констатував, що з огляду на заяви військових з Вугледарського напрямку, зокрема офіцерського складу, складається абсолютно чітка картина. І на жаль, вона не райдужна:

"Варіантів виходу з цієї ситуації з малими втратами не так багато. Чи втримаємо ми під контроль над Вугледаром – маю серйозний сумнів. Настільки масштабні флангові удари з боку російської армії, що, здається, ще трохи і наші захисники у Вугледарі можуть опинитися в оточенні".

Щоб цього не сталося, каже Селезньов, потрібне якесь диво:

"Але я в дива не вірю. Я вірю, що офіцери відповідного напрямку, які діють в районі Вугледара, будуть ухвалювати раціональні рішення. Ключове – не території, а збереження життя наших військових".

Мапа просування ворога в районі Вугледара 24 вересня

Чому звільнили командира 72-ї бригади?

Про те, що ситуація на цьому напрямку загострюється, повідомляли ще на початку вересня й аналітики Інституту вивчення війни. Тоді окупанти якраз почали активніше насідати на Вугледар. Аналітики припускали, що мета наступу росіян у цій частині Донеччини – ліквідація українського виступу на захід і південний захід від Донецька та подальше просування до траси Н-15 Донецьк – Запоріжжя. Бо саме це створить умови для подальшого просування армії РФ на Покровському напрямку, який і досі залишається для неї пріоритетним.

Та що цікаво, за кілька днів до висновків та заяв аналітиків, 21 вересня, стає відомо, що якраз у дні запеклих боїв у Вугледарі командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Героя України Івана Вінніка зняли з посади. А у соцмережах оперативного командування "Північ" з’являється допис про це зі словами вдячності командиру та заявою, що його не просто звільняють, а навпаки – підвищують:

Також читайте В ISW назвали мету наступу ворога під Вугледаром і Покровськом

"Командир славетної бойової 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Іван Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі для передачі бойового досвіду. Полковник Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Досвідчений, сміливий, мудрий. Береже і поважає особовий склад, незалежно від звання та посади, проте вимогливий до відповідального виконання завдань. "З таким командиром не страшно йти в бій!", "Це найкращий командир, з яким я служив за всі роки", – так скажуть більшість, а то й усі солдати, сержанти та офіцери бригади без перебільшення. Щира подяка та честь славетному командиру потужної бригади! Дякуємо Вам за професіоналізм, витримку та стійкість! Бажаємо успіхів та розвитку в подальшій службі задля примноження усіх здобутків, задля прискорення нашої перемоги та миру на українській землі!"

Екскомандир 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Іван Віннік / Фото: "Арміяінформ"

Скандальна заява Безуглої про заміну командира бригади

Ми в жодному разі не сперечаємося ані з характеристикою командира, ані з його досягненнями, ані з його підвищенням. Людина має звання Героя України та звання Народного Героя України, а це про щось таки говорить. І власне питання у тому, чому у такий складний для бригади час досвідченого командира вирішують замінити? У момент, коли аналітики кричать про те, що місто на межі повної окупації, а бійці можуть опинитися в оточенні.

Перед цим одіозна нардепка Мар’яна Безугла вже звертала увагу на це рішення та зробила скандальну заяву:

"Оскільки злочинна ротація 72-ї бригади, яка могла б призвести до втрати Вугледару за мотивами Торецької ротації, була зірвана (при цьому щодо ротації поширювали брехливі чутки, що бригаду мали виводити на відновлення, натомість її збирались перекинути на новий складний напрямок), Сирський вирішив знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади. Це вже сталося з низкою інших досвідчених командирів, що завжди має негативні наслідки. Інакше як генеральським "лайфхаком" із руйнування армії та втрати територій таку кадрову політику не назвеш. Які мотиви у командування постійно змінювати командирів бригад і батальйонів, розривати підрозділи та прикомандировувати їх один до одного, замість формування сталих, згуртованих колективів? У генеральської мафії є ціла концепція: вони вважають, що система з командирами-"пасажирами", які керують "чужими" підлеглими, стає максимально піддатливою для виконання будь-яких, навіть найбезглуздіших завдань".

Народнна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Що означатиме втрата Вугледара?

На ранок 25 вересня нові заяви зробили й в Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що потенційне захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід ворожих наступальних операцій на заході Донецької області:

"Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом – російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара (дорога Т0509 Вугледар-Пречистівка, дорога С050524 Павлівка-Вугледар, та Т0524 Вугледар-Мар'їнка) і, ймовірно, вже створюють реальну загрозу для траси С051134 на Богоявленку артилерійськими обстрілами з близької відстані, тому захоплення населеного пункту не надасть російським військам нагального доступу до нової дороги, а також не відріже українські війська від дороги, яка має вирішальне значення для їхнього матеріально-технічного забезпечення".

Водночас геолокаційні кадри за 24 вересня демонструють, що російська армія просунулась на схід Вугледара до вулиці 12 Десантників. Цей факт підтверджує повідомлення російських та українських джерел про те, що загарбники прорвалися на схід міста у період від 23 до 24 вересня. Російські війська також намагаються просунутися на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне та південно-західному фланзі через Пречистівку. Ймовірно, ворог намагається оточити угруповання українських сил у Вугледарі та змусити їх відступити:

"23 та 24 вересня західні ЗМІ та українські військові експерти і журналісти неодноразово попереджали, що постійні російські атаки та просування на флангах Вугледара загрожують оточенням українського гарнізону в межах населеного пункту, що може змусити українські війська залишити цей район, який вже понад два роки є важливим українським опорним пунктом".

На думку експертів, росіяни можуть захопити весь Вугледар. Однак те, наскільки швидко і легко вони зможуть це зробити, залежатиме, зокрема, від ухвалення рішень українською стороною:

"Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в умовах міських боїв занадто великі, українські війська можуть відступити, що дозволить російським військам захопити Вугледар відносно швидко і без вступу в ближній бій".

Як запобігти оточенню Вугледара?

Водночас там зазначили – якщо українські війська вирішать захищати Вугледар і зможуть запобігти спробам рашистів оточити місто, ворог може відступити.

Російським силам може бути важко прорватися через населений пункт, який українські війська укріплювали понад два роки. Крім цього, в Інституті вивчення війни вказали – якщо окупанти не захоплять Вугледар відносно швидко, на їхній маневр на флангах міста може вплинути початок осінніх дощів. Це суттєво ускладнить просування через переважно сільську місцевість навколо Вугледара, оскільки вона стане болотяною. Та перш за все потрібно думати про життя українських воїнів.

Читайте також: