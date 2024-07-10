У яких квартирах в Києві не вимикають світло: звідки вони беруться та скільки коштує оренда

У Києві існують житлові будинки, де електрику ніколи не вимикають. Про такі "особливі" будинки часто повідомляють мешканці багатоповерхівок, які годинами сидять без світла, спостерігаючи, як у сусідів світиться у вікнах.

Цілком справедливо, що людей подібне дратує. А ще більше – оголошення про оренду помешкань "де світло є завжди".

Чи дійсно існує таке житло у місті і скільки коштує його оренда, ТСН.ua дізнавався у фахівців ринку нерухомості.

Ситуація з відключенням світла у Києві дійсно складна. Орендарі, які шукають помешкання все частіше роблять запит саме на квартири зі світлом.

Кількість будинків "зі світлом" зменшилася

"Будинки, у яких не вимикають світло у Києві дійсно є. Хоча якщо порівнювати наявну кількість з минулим роком, то у столиці їх стало менше. Будинки, які раніше не знеструмлювалися, вже вимикають. Скоріш за все, це пов’язано з додатковими налаштуваннями з боку енергетиків", – розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання.

Зазвичай такі будинки знаходяться поруч з лікарнями, станціями метро, великими підприємствами або готелями. Кияни розповідають, що знають про будинки "зі світлом" на бульварі Шевченка та в районі деяких станцій метро у центрі. Там завжди є електрика і квартири здаються в оренду.

Оренда квартири в Україні / Фото: ТСН.ua

Ліфти, які ніколи не зупиняються

За словами співрозмовника, в управлінні його компанії є декілька квартир у старому житловому фонді столиці.

"У таких будинках для роботи ліфтів встановлені мотори старого зразка. Ці ліфти працюють навіть під час знеструмлення, хоча у цей момент постачання води та світла до будинку припиняється. Дивно, але підйомники залишаються у робочому стані. Скоріш за все, вони підключені до якоїсь "забутої" лінії, яка працює навіть під час вимкнень електрики", – зазначає рієлтор.

Квартири зі світлом у великих ЖК

Сергій Курганов зауважує, що через постійні відключення електроенергії найбільше від знеструмлення потерпали і потерпають мешканці багатоповерхових будинків, в яких все працює від електрики – водопостачання, тепло, ліфти, електроплити.

Отримавши гіркий досвід блекауту у 2022 році мешканці таких житлових комплексів встановили у своїх багатоповерхівках джерела безперебійного енергоживлення.

"Зазвичай таке переобладнання дозволяє постачати до квартир багатоповерхівок холодну воду під час знеструмлення. Також мешканці висоток заживлюють один із чотирьох ліфтів. Він працює під час відключення електроенергії, а це дуже важливо, якщо у будинку 25 чи більше поверхів", – розповідає Сергій Курганов.

Він додає, що у таких ЖК зараз працюють над тим, щоб у холодну пору, під час відключень світла, працювала система опалення. Мешканці роблять усе, щоб їх будинки ставали енергонезалежними.

Оренда квартири в Україні / Фото: ТСН.ua

"Чешки" та "хрущовки" стали популярними

Експерт розповідає, що через довготривалі відключення електроенергії, у Києві стали популярними квартири у старому житловому фонді, а саме "хрущовки" та "чешки".

"Це не висотні будинки. В них, незважаючи на відключення електроенергії, достатньо тиску для подачі води на горішні поверхи, а також вони обладнані газовими плитами – не виникає проблем з приготуванням їжі. Саме тому "чешки" та "хрущовки" користуються попитом. Подекуди люди змінюють сучасні ЖК у яких орендували однокімнатну квартиру за 15 тисяч гривень і переїжджають у двокімнатну "хрущовку" чи "чешку" з орендою в 16-17 тисяч гривень. Аргумент простий – там є газ, а на п’ятий поверх можна піднятися пішки, це не 25-й поверх", – розповідає Сергій Курганов.

Скільки коштує оренда квартири "з комфортом"

Щодо вартості оренди квартири "зі світлом", то експерт каже, що ціни різняться. Бо як і раніше, вартість оренди залежить від якості ремонту та технічного наповнення помешкання.

"Дві одинакові квартири в одному будинку можуть мати різну вартість оренди. Ціни різняться приблизно на 50%. У одній квартирі може бути якісний ремонт з підвісними стелями та сучасною технікою, а у іншій – старі шпалери та пральна машина у ванній. А щодо вартості оренди квартир, де умови більш комфортні під час знеструмлень, то вони можуть бути більшими на 10-15%", – зазначає Сергій Курганов.

Скільки коштує оренда квартир, де світло є завжди / Колаж ТСН.ua

Тільки не верхній поверх!

Рієлтор зауважує, що відключення світла суттєво не вплинуло на ринок оренди. Хоча визнає, що квартири на горішніх поверхах подешевшали та користуються дещо меншим попитом.

"Я б не сказав, що квартири у будинках, де все на електриці та немає газу, стали менше винаймати. Навпаки, у нас навіть була черга на перегляд квартири у такому будинку. Квартиру на 12-му поверсі з гарним ремонтом та сучасною технікою, винайняли за лічені години. Тут все залежить від складу сім’ї, яка шукає житло", – пояснює Сергій Курганов.

Зазвичай орендарі опираються на основні критерії при виборі житла – локація (прив’язка до метро чи місця роботи), бюджет, умови оренди та наповнення квартири.

"Наймачі квартир у Києві розділилися на дві категорії. Перші – ті, хто дотримується основних критеріїв. Такі клієнти не бояться труднощів, бо у них є мета – отримати якісне житло. Вони навіть на перегляди приходять, коли відсутнє світло та піднімаються пішки на 12-14 поверх. Але є і другі – ті, хто шукає помешкання з максимально кращими умовами на невисоких поверхах, щоб під час знеструмлень була вода та працювали ліфти", – каже рієлтор-практик.

Чи подорожчає оренда квартир восени?

Щодо можливого здешевлення або подорожчання вартості оренди квартир у Києві після похолодання, то експерт каже, що зараз важко щось прогнозувати.

"Усіляких прогнозів лунає багато, але без логічного підґрунтя. Нам кажуть, що під час похолодання по 10 годин може бути відсутня електрика. Але ж її вже зараз немає по 10-12 годин і довше. Тому, я б не згущував фарби, бо легенда про те, що буде важче, звучить сумнівно. Мешканці кожної багатоповерхівки розуміють, що на них чекає взимку і готуються до цього. Також маю надію, що з відключенням світла наведуть лад, а саме переглянуть існуючі графіки, щоб вони стали більш раціональнішими. Звісно ж, за умови, що не буде більших обстрілів з боку РФ", – зауважує Сергій Курганов.

Пожена на Київщині через генератор / Фото: ДСНС України у Київській області

Небезпека від горе-електриків

Під час знеструмлень стало актуальним питання безпечного проживання в багатоповерхівках. Чимало мешканців самостійно встановлюють безперебійні джерела живлення, що закінчується вибухами та пожежами.

Як правильно та безпечно заправляти генератор / Фото: ТСН.ua

"Це дійсно проблема. Подекуди це трапляється через те, що люди хочуть заощадити. Ось і маємо вибухи та пожежі. Часто через те, що ці прилади неправильно зібрані, налаштовані або ж експлуатувалися з порушенням. Це проблема, бо ти живеш і не знаєш, що мудрує за стіною твій сусід або якийсь горе-електрик. Громадянам слід пам’ятати, що подібні прилади мають встановлювати фахівці, які знаються на електриці. Інакше під загрозою життя людей. Зайві два градуси у холодильнику не вартують того, щоб потім витрачати мільйони на ремонт та компенсації після пожежі", – підсумовує Сергій Курганов.

У липні збільшаться відключення світла!

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