У яких регіонах України задощить та стане холодніше: новий прогноз синоптиків

В Україні очікуються зміни в погоді – у деяких регіонах прогнозуються опади.

Погода знову підготувала українцям сюрпризи.

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Погодні умови в нашій країні 23 березня визначатимуться впливом області підвищеного тиску, а також слабко виражених атмосферних фронтів. Очікується доволі комфортна і тепла погода, проте стане відчутно більше хмарності, а у деяких регіонах пройдуть невеликі та помірні дощі. Температурне тло перевищуватиме середні кліматичні показники на 2 – 5 °С.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у західних регіонах очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, на Вінниччині вдень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С.

У південних регіонах країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 °С, вдень +8...+13 °С.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, вдень +9...+14 °С.

У північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С.

Водночас на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході країни в "Укргідрометцентрі" прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, оминуть опади південь та південний схід, вдень температура буде +8 +14.

До слова, до кінця березня ще буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Однак сильної геомагнітної активності очікувати не варто.

Раніше повідомлялося, що весна 2025 року в Україні буде рання. Вступить у права вона по календарю і близько до середніх багаторічних значень цього переходу.

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