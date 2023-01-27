У який міф щодо Криму досі вірить Захід і чи не стане це перешкодою у його деокупації: експертка дала відповідь

Деякі західні політики та лідери бачать різницю між анексією Росією Криму та окупованими територіями України. Кремлівська пропаганда створила міф, що Крим - це щось особливе, навіть у порівнянні із захопленим Донбасом.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук Марія Золкіна.

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"Для того, щоб нівеліювати міф, Україні необхідно бути винахідливою. Дипломатично - це означає, що Україні не треба у відкритій інформаційній кампанії, яка проводиться офіційними особами, говорити, що Україна звільнить усі свої окуповані території. Тобто наполягати, що немає жодної принципової різниці між Кримом та іншими окупованими територіями. Ця лінія зникла і для політичного керівництва, і що головне - для українського суспільства. Пожертвувати якоюсь частиною української території заради примарного миру з Росією у нас готові приблизно 7% за результатами грудневого соцопитування", - сказала вона.

Золкіна підкреслила, що українській дипломатії потрібно чітко доносити західним партнерам, що Сили оборони готові звільняти Крим.

"Водночас українська дипломатія за закритими дверима повинна чітко доносити нашим партнерам, що ми налаштовані на деокупацію Криму. Для того, щоб не провокувати істерію з боку Росії. Путіну потрібно значно більше, аніж статус Криму. І це дуже хороший агрумент для Києва. Можливо, не стільки активно у відкритому інформаційному просторі, ніж із нашими західними партнерами. Доносити їм план - звільнити усю територію", - зазначила вона.

Звільнення Криму: прогноз

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.

Тим часом військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

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