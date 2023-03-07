У якому разі можна відмовитися від отримання повістки на вулиці: пояснення адвоката

Якщо після перевірки документів поліцейськими представник територіального центру комплектування (ТЦК СП) хоче виписати вам повістку, ви можете повідомити його, де перебуваєте на обліку. Якщо це представник не вашого центру комплектування, він не має права запрошувати вас кудись.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив адвокат Ростислав Кравець.

"У разі, якщо там інший ЦК хоче запросити вас кудись, то сказати "вибачайте, я перебуваю на обліку в іншому ЦК, я не зможу виконати вашу незаконну вимогу". Тому що ніхто не може бути примушений виконувати явно злочинний наказ. І за це ніхто не несе відповідальності відповідно до норм Конституції", - сказав Кравець.

Якщо ТЦК, у якому ви перебуваєте на обліку, просить з'явитися, то необхідно приїхати в час, який зазначений у повістці, для проходження медичного огляду або уточнення даних.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині військовослужбовці вимагали у двох чоловіків у кафе документи для перевірки. Відео інциденту в центрі міста опублікували в Мережі. Адвокат пояснив, чи можуть військові перевіряти документи та виписувати повістки.

Вручення повісток в громадських місцях: законно чи ні

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