Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У якому разі можна відмовитися від отримання повістки на вулиці: пояснення адвоката

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
817
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У якому разі можна відмовитися від отримання повістки на вулиці: пояснення адвоката

Необхідно повідомити військового, де ви перебуваєте на обліку.

Якщо після перевірки документів поліцейськими представник територіального центру комплектування (ТЦК СП) хоче виписати вам повістку, ви можете повідомити його, де перебуваєте на обліку. Якщо це представник не вашого центру комплектування, він не має права запрошувати вас кудись.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив адвокат Ростислав Кравець.

"У разі, якщо там інший ЦК хоче запросити вас кудись, то сказати "вибачайте, я перебуваю на обліку в іншому ЦК, я не зможу виконати вашу незаконну вимогу". Тому що ніхто не може бути примушений виконувати явно злочинний наказ. І за це ніхто не несе відповідальності відповідно до норм Конституції", - сказав Кравець.

Якщо ТЦК, у якому ви перебуваєте на обліку, просить з'явитися, то необхідно приїхати в час, який зазначений у повістці, для проходження медичного огляду або уточнення даних.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині військовослужбовці вимагали у двох чоловіків у кафе документи для перевірки. Відео інциденту в центрі міста опублікували в Мережі. Адвокат пояснив, чи можуть військові перевіряти документи та виписувати повістки.

Вручення повісток в громадських місцях: законно чи ні

Вручення повісток в громадських місцях: законно чи ні

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
817
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація