У якому статусі США готові долучитися до Нормандської четвірки: пояснення Зеленського

Президент України вважає, що США хочуть впливати на переговори, а не просто "модерувати процес".

Сполучені Штати готові будуть долучитися до Нормандського формату у перемовинах з Росією, якщо впливатимуть на ухвалення рішень, а не просто "модеруватимуть процес".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук на телеканалі "1+1".

"США, я думаю, будуть зацікавлені у ролі в Нормандському форматі, якщо вони будуть щось важливе вирішувати, а не модерувати процесом чи споглядати збоку. Тому важливо, щоб вони грали роль", — сказав глава держави.

Зеленський не виключає створення "окремого майданчика", який може співпрацювати з "нормандською четвіркою".

"Це може бути один єдиний план, де обговорюються питання. Одні питання обговорюються окремо на майданчику, де є присутність, наприклад, України, США і Росії. І деякі дуже важливі речі обговорюються в форматі "нормандської четвірки", — зазначив він.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

Раніше Володимир Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією.

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