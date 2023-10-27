У Ялті скоєно напад на зрадника Царьова: що відомо на цей момент

У тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Подія сталася у ніч проти 27 жовтня у Ялті на території санаторію імені Кірова. Нині колаборант перебуває у реанімації.

ТСН.ua зібрав усі подробиці нападу на Царьова, відомі на цей момент.

Так підрізали чи підстрелили?

Спочатку низка Telegram-каналів повідомила, що Царьова нібито підрізали у власному будинку. Мовляв, трапилась якась п'яна сварка, яку намагалися приховати. Про це написав український журналіст Денис Казанський.

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, до будинку Царьова під'їхали швидкі та поліцейські автомобілі. Територію оточили, на появу сторонніх реагували агресивно.

Своєю чергою колаборант Володимир Рогов повідомив, що у Царьова стріляли.

"Стан Олега дуже тяжкий. На цей момент він у реанімації. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли", - зазначив Рогов.

Знепритомнів та втратив багато крові

Інформацію про замах на колаборанта підтвердили його рідні. Про це написав адмін Telegram-каналу Олега Царьова. Він також розповів трохи подробиць нападу. Адмін зазначив, що близько опівночі на території санаторію імені Кірова у Ялті, де мешкає зрадник, у нього нібито двічі стріляли.

Адмін повідомив, що наразі немає жодної інформації про нападника.

"На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає", - йдеться у повідомленні на каналі колаборанта.

Зазначимо, 6 березня 2023 року Олега Царьова засудили до 12 років позбавлення волі заочно. Його визнали винним в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Нагадаємо, що 15 липня 2021 року померла 17-річна донька Олега Царьова Катерина. Я ніколи собі цього не пробачу. Частина мене лежить у могилі та обнімає її", - написав тоді ексрегіонал-утікач.

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