У Японії прокинувся вулкан Асо: попіл вилетів більш ніж на кілометр, мешканців трьох міст закликали бути напоготові

У Японії прокинувся вулкан Асо: попіл вилетів більш ніж на кілометр, мешканців трьох міст закликали бути напоготові

Людям рекомендовано не наближатися до гори.

На південному заході Японії, на острові Кюсю, сталося виверження сумнозвісного вулкана Асо. За останні 40 років під час вивержень Асо десятки людей труїлися вулканічними газами, а кільком туристам прогулянка до вулкану коштувала життів.

Про це у середу, 20 жовтня йдеться в ТСН.Ранок.

За даними Японського метеорологічного агентства, виверження відбулося у середу, об 11:43 (5:43 за київським часом) в кратері Накадаке.

Новини світу: жителів трьох японських міст закликають бути обачними через виверження вулкана

Зазначається, що вулканічний попіл вилетів більш ніж на кілометр з кратера і досяг висоти близько 3,5 тис. метрів.

Метеорологи підняли рівень небезпеки до третього з п'яти можливих та попереджають про небезпеку викиду каменів і течії пірокластичних потоків на відстань до 2 км.

Тож влада закликає жителів трьох розташованих поблизу міст триматися подалі од вогняної гори та бути напоготові через велику кількість попелу.

Нагадаємо:

Тим часом вулкан на канарському острові Ла Пальма не збирається заспокоюватися . Очільник канарських островів заявив, що влада і науковці не мають жодного уявлення, як довго триватиме сейсмічна активність. Лава, що проторувала собі шлях до моря, продовжує робити Ла Пальму одним з наймальовничіших, хоч і вкрай небезпечних місць планети.

. Очільник канарських островів заявив, що влада і науковці не мають жодного уявлення, як довго триватиме сейсмічна активність. Лава, що проторувала собі шлях до моря, продовжує робити Ла Пальму одним з наймальовничіших, хоч і вкрай небезпечних місць планети. Вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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