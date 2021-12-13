У ЄС готують нові можливі санкції проти Росії - запустять синхронно зі США та Британією

У ЄС готують нові можливі санкції проти Росії - запустять синхронно зі США та Британією

Посилення обмеження проти РФ можливе в разі посилення її агресії та нападу на Україну.

Нові можливі санкції проти Росії обговорюють у Євросоюзі. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС вирішують, як саме покарати Москву, якщо вона зважиться напасти на Україну. Й домовляються, коли і як застосувати обмеження.

Про це 13 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Українське питання в Брюсселі сьогодні – найважливіше, говорить кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко. Міністри закордонних справ країн ЄС обговорювали, як саме стримуватимуть Росію від подальшої агресії проти України. І яку відповідь дадуть Москві, якщо вона все ж зважиться напасти.

Найгірший сценарій - цілком імовірний, переконані глави МЗС країн Балтії. І закликали Євросоюз вдатися до безпрецедентних санкцій.

Утім, не всі глави європейських зовнішньополітичних відомств займали таку активну проукраїнську позицію. Приміром, Австрія обстоювала якомога швидший запуск газогону "Північний потік-2" в обхід України. Мовляв, не варто ставити під сумнів його доцільність щоразу, коли виникають дискусії з Росією.

В ЄС обговорюють нові можливі санкції проти Росії

Та в чому країни ЄС одностайні, так це - в підтримці України. Принаймні в цьому запевнив глава європейської дипломатії, розповідаючи про підсумки засідання журналістам.

"Євросоюз лишається єдиним у питанні підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Міністри підтвердили: будь-яка агресія потягне за собою політичні наслідки для Росії. Сплатити доведеться й високу економічну ціну", - сказав верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За даними західних розвідок, Росія зібрала біля українських кордонів понад 100 тисяч солдатів. Та які саме обмеження застосує Євросоюз у випадку, якщо вони перетнуть кордон, - європейські дипломати не уточнюють. Принаймні, публічно. Лишень заявляють, що можливі санкції координують з Великою Британією й США. А пакет заходів обговорюють зараз, аби бути готовими швидко зреагувати на найгірший сценарій.

Тим часом російський ринок акцій обвалився через загрозу західних санкцій.

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