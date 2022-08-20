У ЄС можуть проспати народження нового "Трампа": про кого йдеться та які це матиме загрози для світу

Політична Європа, схоже, ні на день не припиняє відчувати на собі гру, яку веде Росія.

У Кремля, як завжди, гібридні прийоми. І, авжеж, Україна тут головний козир. Але щось схоже, як аналізують фахівці-міжнародники, можна сказати не лише про Путіна. Тобто, не тільки він пробує цинічно зіграти на українському полі для своїх політичних вигод.

До прикладу як глобальна війна Росії проти України може позначитися на долі вже колишнього американського президента Трампа? І чому він зараз так помітно намагається здобути союзників у Євросоюзі? Причому тих союзників, яких сама Європа намагається оминати.

Відповіді на ці запитання шукав кореспондент ТСН Андрій Орляк.

"Ми маємо бути готові і до можливості того, що США виростять нового Дональда Трампа, повинні бути достатньо сильними на цей момент", - таке застереження висловила пані Наталі Луазо, євродепутатка та керівниця підкомітету з питань безпеки й оборони.

Хоч Трамп давно залишив Білий Дім. Нові господарі там добре пам'ятають що він робив, з яким скандалом йшов і які питання лишив без відповіді. Злі язики подейкують, що чимало питань до Трампа має й Кремль. Та найбільше їх у ЄС.

Феномен Трампа в тому, що втративши перемогу, він не втратив прихильників. Рух трампістів ніби лиш мотивує політичні і шпигунські скандали, що супроводжували його під час і навіть після каденції. Він виплутався з двох загроз імпічменту. Вочевидь, тепер планує виплутатися від загроз реальної тюрми. Уже через вивезену купу секретних і таємних документів з Овального кабінету до своєї квадратної кімнати у помпезному маєтку в Мар-а-Лаго.

Саме з таким Трампом на початку серпня зустрівся угорський керманич Орбан. Грали у гольф, а потім грали в політику, де Україна виглядає спільною больовою точкою. Схоже на те, що у цій грі їм бракувало ще одного компаньйона.

Поки, приміром, президент Естонії зі своїми громадянами плетуть маскувальні сітки для українського фронту, прем'єр Угорщини плете політичні узи із 45-м президентом США. Ще у березні Трамп оскандалився на весь світ своєю цинічною заявою. Не лише тому, що назвав Путіна після вторгнення до України "кмітливим, геніальним хлопцем". І не лише тому, що схвалив його рішення визнати незалежність квазіреспублік на Донбасі. Трамп видав геть дикий спіч, що "Україна мала б країну і не мала б війни з Росією, якби відмовилася від Криму та НАТО. І позиція Орбана цілком гармонійна - угорський прем'єр всерйоз покладає на Захід відповідальність за продовження війни та смерті українців, а ключем до завершення війни проти України він вважає домовленість керівників України та США.

Ці наративи, що майже повторюють відсутнього в цій дружній компанії Путіна, були проголошені в американському Техасі на Конференції консервативної політичної дії, де мав довгий спіч Трамп. І чималеньку промову той самий Обран. А обоє в купі мали добрячу підтримку американської аудиторії.

Така лояльність до світогляду і дій Путіна не може не бентежити світ загалом і Україну зокрема. І не тільки тому, що перспективи Трампа на майбутніх президентських виборах все ще далеко не нульові, а тому, що його ідеї і принципи живуть і множаться в головах трампістів. Зважаючи на це, цілком зрозуміло, чому європейські політики заговорили про Трампа саме так: "Ми маємо бути готові і до можливості того, що США виростять нового Дональда Трампа".

Та боюсь, що ЄС разом з НАТО можуть проспати народження власного Трампа, бо Віктор Орбан мені когось дуже-дуже нагадує. А сигнали, які тандем двох гравців посилав з американського ігрового поля, явно підбадьорюють Путіна до продовження гри на українському полі.

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