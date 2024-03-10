У ЄС заявили про плани запровадити обмеження на російське зерно

Євросоюз може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції та зерна з Росії.

Про це сказав виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в ексклюзивному інтерв'ю ТСН в ефірі телемарафону.

"Якщо повернутися до вашого запитання про російське зерно - ми дійсно на рівні ЄС розглядаємо, як обмежити присутність російського зерна та продовольства на європейському ринку. Справді, це питання підняли лише нещодавно. Адже раніше країни члени ЄС вирішили не накладати санкції на російське постачання продовольчих товарів. Зокрема, й через те, що в ЄС дбали про продовольчу безпеку в третіх країнах. А зараз ситуація змінилася. З одного боку, ціни на продукти стабілізувалися, з іншого боку - якщо навіть поглянути на попередній рік - бачимо суттєве збільшення імпорту російського зерна та інших продуктів на ринок ЄС. Наразі ми шукаємо спосіб як реагувати на це", - сказав він.

Нагадаємо, нижня палата польського парламенту закликала Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, йдеться у резолюції Сейму "Про запровадження санкцій у зв’язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу", яка була схвалена 7 березня.

"Ми закликаємо Єврокомісію внести пропозицію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російського і білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до Євросоюзу", – йдеться у документі.

Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з Росії.

Тим часом Україна висловлює готовність прийняти обмеження на свою торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею.

Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь і країни Балтії.

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