Європу накрила аномальна спека / © Associated Press

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Аномальна спека у Європі. У Франції стовпчики термометрів сягають 41-го градуса. Там вже зафіксовані перші смерті, пов'язані з надмірними температурами. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років.

Попереджають про аномальну спеку і в Німеччині. У деяких регіонах температура наближається до 38°C. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 12-ти містах Італії. В Іспанії ж цього тижня прогнозують до 45-ти градусів тепла. Спекотно і у Великій Британії — там температура може досягти 39°C, що потенційно перевищить попередні рекорди.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Прогноз погоди для України: температурні межі та розподіл опадів

Спекотно цього тижня буде і в Україні, але подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі. Температура вдень коливатиметься у межах +23...+29 градусів, а вночі — плюс 13...20. На сході та півдні очікується до 32-х градусів тепла.

Регіональний розподіл літніх короткочасних опадів впродовж тижня виглядатиме так:

Сьогодні: літні короткочасні дощі очікують на Прикарпатті;

Завтра: дощитиме у південних регіонах країни;

У четвер: опади перемістяться вже і на схід України.

Якою буде погода у Києві

У столиці впродовж тижня опадів не прогнозують, а температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 градусів.

Через такі погодні умови у Києві традиційно обмежують рух вантажівок, щоб не псувати асфальт. Водії зможуть перечекати спеку на спеціальних стоянках вздовж доріг. Подальші рішення міської влади залежатимуть від погодних умов.

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