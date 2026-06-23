- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
У Європі лютує спека до +45: в Україні теж різко зміниться погода — коли очікувати
Європу охопила аномальна літня спека, у Франції фіксують перші смерті, а в Іспанії прогнозують до 45 градусів. Якою буде погода цього тижня в Україні — у матеріалі ТСН.
Аномальна спека у Європі. У Франції стовпчики термометрів сягають 41-го градуса. Там вже зафіксовані перші смерті, пов'язані з надмірними температурами. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років.
Попереджають про аномальну спеку і в Німеччині. У деяких регіонах температура наближається до 38°C. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 12-ти містах Італії. В Іспанії ж цього тижня прогнозують до 45-ти градусів тепла. Спекотно і у Великій Британії — там температура може досягти 39°C, що потенційно перевищить попередні рекорди.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Прогноз погоди для України: температурні межі та розподіл опадів
Спекотно цього тижня буде і в Україні, але подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі. Температура вдень коливатиметься у межах +23...+29 градусів, а вночі — плюс 13...20. На сході та півдні очікується до 32-х градусів тепла.
Регіональний розподіл літніх короткочасних опадів впродовж тижня виглядатиме так:
Сьогодні: літні короткочасні дощі очікують на Прикарпатті;
Завтра: дощитиме у південних регіонах країни;
У четвер: опади перемістяться вже і на схід України.
Якою буде погода у Києві
У столиці впродовж тижня опадів не прогнозують, а температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 градусів.
Через такі погодні умови у Києві традиційно обмежують рух вантажівок, щоб не псувати асфальт. Водії зможуть перечекати спеку на спеціальних стоянках вздовж доріг. Подальші рішення міської влади залежатимуть від погодних умов.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 23 червня | НИЩІВНИЙ ТОРНАДО В РОСІЇ! Термінове ЗВЕРНЕННЯ США ДО КРЕМЛЯ!