ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
2 хв

У Європі лютує спека до +45: в Україні теж різко зміниться погода — коли очікувати

Європу охопила аномальна літня спека, у Франції фіксують перші смерті, а в Іспанії прогнозують до 45 градусів. Якою буде погода цього тижня в Україні — у матеріалі ТСН.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Європу накрила аномальна спека

Європу накрила аномальна спека / © Associated Press

Аномальна спека у Європі. У Франції стовпчики термометрів сягають 41-го градуса. Там вже зафіксовані перші смерті, пов'язані з надмірними температурами. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років.

Попереджають про аномальну спеку і в Німеччині. У деяких регіонах температура наближається до 38°C. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 12-ти містах Італії. В Іспанії ж цього тижня прогнозують до 45-ти градусів тепла. Спекотно і у Великій Британії — там температура може досягти 39°C, що потенційно перевищить попередні рекорди.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Прогноз погоди для України: температурні межі та розподіл опадів

Спекотно цього тижня буде і в Україні, але подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі. Температура вдень коливатиметься у межах +23...+29 градусів, а вночі — плюс 13...20. На сході та півдні очікується до 32-х градусів тепла.

Регіональний розподіл літніх короткочасних опадів впродовж тижня виглядатиме так:

  • Сьогодні: літні короткочасні дощі очікують на Прикарпатті;

  • Завтра: дощитиме у південних регіонах країни;

  • У четвер: опади перемістяться вже і на схід України.

Якою буде погода у Києві

У столиці впродовж тижня опадів не прогнозують, а температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 градусів.

Через такі погодні умови у Києві традиційно обмежують рух вантажівок, щоб не псувати асфальт. Водії зможуть перечекати спеку на спеціальних стоянках вздовж доріг. Подальші рішення міської влади залежатимуть від погодних умов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 23 червня | НИЩІВНИЙ ТОРНАДО В РОСІЇ! Термінове ЗВЕРНЕННЯ США ДО КРЕМЛЯ!

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie