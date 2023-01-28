У Європі розгорівся скандал через колишній театр російського балету, який видає себе за одеський оперний

Російські балетні трупи не можуть вільно гастролювати Європою, тому попит на балет шалений. Деякі українські, чи ті, які видають себе за українців, артисти, забезпечують собі аншлаги, йдеться в ТСН.

Французи розкупили квитки на балет від українського національного балету Одеси. Аня сама родом з Одеси, і хоч багато років мешкає у Франції, одразу відчула недобре з балетом нібито з її рідного міста. “Російський репертуар української трупи під час війни - здалось дивним. Я написала листа до театру і отримала відповідь, що вони не мають ніякого відношення до цієї трупи”, - розповідає дівчина.

Якби не вона, її друзі - Клер та Венсан - взагалі б не зрозуміли в чому річ, бо для них важливо підтримати Україну у будь-який спосіб. “Я знайшла в Інтернеті й купила квитки, тому що відколи ми познайомились, ми постійно говоримо про Україну, і я подумала, що це гарний момент підтримки. Було написано “Україна, балет, Одеса”. Чому ми маємо не вірити? Я був в одеській опері одного разу, я хотів знову це побачити”, - кажуть друзі.

Як з’ясувалося балетна трупа і справді із Одеси, але це Український національний балет, хоча в рекламі зображення і відео з одеської опери. “Така назва створена для цього сезону. Імпресаріо вирішив, що під цим брендом, під цією назвою, буде дуже добре продаватися продукція”, - пояснює арт-директор трупи Олександра Федоріна.

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В Одеському національному академічному театрі опери і балету воюють з цими організаторами ще з серпня. Кажуть, ті використовують незаконно і назву, і відео та фото. Мають вже стос листів, які вони відправили французьким ірландським промоутерам, на які ті відповіли - погрозами. “Як можна себе назвати Національний балет Одеси, це ж треба заслужити багатолітнім трудом, щоб Міністерство надало цей статус національний. І закінчилася наша переписка офіційна погрозами з їхнього боку. Що, чому ви звертаєтесь до організаторів концертів, я там звернусь до своїх представників в Одесі, щоб розібрались з вами”, - розповідає деригент Національного театру опери та балету Ігор Чернецький.

У трупі, за словами організаторів, самі українці, окрім кількох чехів, утім, перевірити це неможливо. Зате перевірити можна, що ця організація до 17 року була ТОВ "Театр російського класичного балету”, потім стала просто "Театром класичного та сучасного балету". Зараз гастролює як Національний і з Одеси, але з тим самим російським репертуаром. “Позиція у нас однозначна - ми не підтримуємо те, що українські танцівники або інші громадяни України, які є митцями і працівниками культурної сфери дозволяють собі презентувати України через російський балет”, - кажуть в Мінкульті.

Для українського балету такі крадіжки назви - це чималі репутаційні втрати на майбутнє. “Тому що приїдуть зараз там трупа невеличка, якийсь невеликі декорації намальовані, а видають себе за Національний театр і наступного разу уже буде сприйняття України і Національного мистецтва балетного, ну який це рівень, ну з чим його можна порівнювати, розумієте”, - додає Чернецький.

Ця трупа не єдина, яка гастролює зараз Європою, представляющие український балет. Подібні виступають і в Німеччині і в Італії. У Франції до справи вже долучилися наші дипломати. У Міністерстві культури закликають українців за кордоном надавати розголосу таким театрам та закликати місцеву владу не пускати таких артистів на свої майданчики.

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