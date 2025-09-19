У Європі вигадали, як покарати Росію через війну проти України: подробиці

Проти РФ хочуть запровадити нові санкції

У Брюсселі сьогодні презентували 19 пакет санкцій. Публічне оголошення, що може ввійти в нього, затримували через консультації зі США.

Про це йдеться у сюжеті для ТСН кореспондентки «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Відмова ЄС від російської нафти вже зараз — була би без перебільшення сенсацією, якої у 19 пакеті — немає. Однак там є відмова від російського скрапленого природного газу, який закуповує низка країн ЄС. План повністю замінити його паливом від інших постачальників чи з інших джерел існував і так. Але дедлайн був іншим — кінець 2027 року.

Тепер є ідея впоратися — до його початку. Таким чином — витіснити російський СПГ звідси — на рік швидше. Зазначу, що попередній план уже критикували найзалежніші від російського викопного палива країни ЄС: Угорщина та Словаччина.

Тепер, коли терміни скорочені, до того ж — у межах пакету санкцій, де обов’язкове добро всіх країн Євросоюзу, можна припустити, що вони опиратимуться. Пропонується також поповнити чорні списки 45 російськими та іноземними компаніями, які підтримують російський ВПК. І ще ста вісімнадцятьма кораблями з так званого тіньового флоту Росії. Це судна, які возять паливо в обхід наявних обмежень. Серед пропозицій — заборона транзакцій з найбільшими енергетичними компаніями «Роснефть» та «Газпромнефть». І вперше — у межах боротьби з обходом санкцій — заборона транзакцій у криптовалютах.

Очільниця Єврокомісії наполягає, що санкції ЄС — ефективні. І що «перегріта військова економіка Росії» — цитата — працює межі.

«Коли ми говоримо з партнерами, які підтримують контакт із Росією, — чуємо, що одним із перших запитів Росії є ослаблення санкцій. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску. І ми продовжуватимемо їх застосовувати доти, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною для досягнення справедливого та міцного миру», — каже Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії.

На відміну від попередніх пакетів, у 19 — одразу кілька цілей. Окрім обмеження доходів Росії, за допомогою яких вона фінансує війну проти України, продемонструвати американським партнерам, що ЄС робить свою частку зусиль.

Дональд Трамп очікує, що Європа повністю відмовиться від російської нафти. Інакше, вважає, «гра нечесна». Президент США зауважував: якщо ціна на сировину впаде, то Росія піде на врегулювання в Україні. Але експерти, з якими спілкувалося «Радіо Свобода», не впевнені в таких глобальних наслідках цього ще не прийнятого рішення.

«Припинення постачання російської нафти до ЄС було б хорошим кроком у правильному напрямку, але цього недостатньо, щоб повністю зупинити повномасштабне вторгнення Путіна в Україну та його фінансування. Нам потрібні додаткові заходи. Санкції проти природного газу були відносно успішними, і нам їх потрібно посилити. Наприклад, ми знаємо, що російський СПГ на мільярди євро все ще надходить до ЄС», — каже Айзек Леві, експерт Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

Чим більше часу Євросоюзу потрібно, щоб відмовитися від викопного палива з Росії, тим більше його у Москви, щоб знайти інших покупців, зазначають аналітики. У них немає очікувань, що удар по російському бюджету внаслідок 19 пакету санкцій стане нищівним. Інтрига, чи схвалять цей раунд обмежень

Угорщина та Словаччина, які наростили імпорт російських енергоносіїв вже під час повномасштабної війни проти України, зберігається. Традиційно, пропозиції Єврокомісії потребують одноголосного «так» від усіх країн-Євросоюзу. Обговорення стартували вже сьогодні.

