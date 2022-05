У західних медіа розгортається небезпечна для України дискусія: розповідаємо чому

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українським захисникам вдалося не лише переломити хід широкомасштабної російської війни, а й відібрати у ворога стратегічну ініціативу.

Весь світ побачив, що міф про другу в світі російську армію виявився повним пшиком. Всі заговорити про реальність перемоги України на полі бою. Причому ці заяви почали лунати від лідерів ключових західних столиць.

Разом із тим вже кілька тижнів поспіль у колі європейських та американських експертів і ЗМІ розгортається дуже небезпечна для України дискусія навколо одного і того ж запитання: а що власне вважати перемогою України?

Деякі європейські лідери, такі як президент Франції Еммануель Макрон, пропонували українському керівництву поступитися частиною нашого суверенітету (тобто територій) в обмін на те, щоб Путін зміг зберегти своє обличчя. Мовляв, ну він же не може програти.

А Україна виходить програти може? Ще й поступитися частиною території після геноциду у Бучі, на Київщині, Чернігівщині та в Маріуполі? На відміну від Франції, Італія виявилася більш винахідливою. Під час візиту до Вашингтона, прем’єр Італії Маріо Драгі порадив Байдену подзвонити Путіну. А голова МЗС країни Луїджі ді Майо презентував генсеку ООН Антоніу Ґутеррішу план припинення війни, що складається з чотирьох пунктів:

припинення вогню та демілітаризація фронту зі створенням механізмів спостереження; переговори про нейтральний статус та вступ України до ЄС за участі ООН, ЄС, Туреччини, Китаю, Канади та Ізраїлю; повна автономія Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України; створення нової угоди про європейську архітектуру безпеки та виведення російських військ принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року.

Ну а прикрасила все це редакційна стаття (спільна думка всього колективу) The New York Times під назвою "Війна в Україні ускладнюється, а Америка не готова". Журналісти стверджують, що не в інтересах США ще більше занурюватися у війну Росії проти України, бо це може похитнути довгостроковий мир і безпеку на європейському континенті.

Стаття стверджує, що перемога України, а отже повернення всіх українських територій, захоплених Росією від 2014 року, є нереальною метою. Тому що Путін не може собі дозволити відступити, та ще й має ядерну зброю.

"Американці були схвильовані стражданнями України, але народна підтримка війни далеко від берегів США не триватиме нескінченно. Інфляція (у США – ред.) є набагато більшою проблемою для американських виборців, ніж Україна, і збої на світових продовольчих та енергетичних ринках, ймовірно, посиляться", - мовить стаття.

Дуже дивно чути таку позицію американських журналістів. Цікаво, як би вони відреагували на статті в європейських медіа про кривавий теракт 11 вересня 2001 року, мовляв, це дуже далеко, тому давайте не боротися з тероризмом у світі. Нагадаємо, що тоді в цьому теракті загинуло майже 3 тис. осіб.

У великому опитуванні американських та європейських експертів, яке опублікував ТСН.ua, фахівці сходяться на думці, що це Україна має визначати, що буде перемогою. Вочевидь по обидва боки Атлантики забули, що це українці тисячами помирають у цій кривавій війні.

На відміну від The New York Times, The Wall Street Journal у статті "Чи зможе Україна перемогти? П’ять сценаріїв наступного етапу війни" розглянули всі можливі варіанти розвитку подій: від виграшу України до повного глухого кута на полі бою, і навіть ризику застосування Путіним хімічної або ядерної зброї.

У Києві прекрасно розуміють, що ми маємо справу з божевільним російським диктатором, в руках у якого ядерна валізка. Проте головне для України наразі – не допустити встановлення нової лінії фронту з укладенням чергового "Мінська-3". Ми вже це проходили. Попередні дві "мирні" угоди стали просто етапом для чергової ще більш кривавої російської агресії, яка закінчувалася окупацією додаткових українських територій.

Що пишуть про українську війну західні ЗМІ

Читайте також: