У західних областях чекають на другу хвилю переселенців із прифронтових територій: як готуються приймати українців

Через постійні обстріли на прифронтових територіях доводиться жити не за графіками, а взагалі без електроенергії та опалення. Очікується, що через блекаут українці з цих територій виїдуть до західних регіонів.

Як фахівці з нерухомості з різних регіонів зібралися в Івано-Франківську вирішити проблему розселення людей – в сюжеті ТСН.

З рідного Сєвєродонецька пані Ольга евакуювалася після того, як ворожий снаряд розтрощив її багатоповерхівку. А пані Валентина з Очакова не витримала жити сама під обстрілами. Син – на фронті, а невістка із дітьми виїхали. Тепер обидві – в Івано-Франківську. Тут познайомилися, коли більше ніж пів року поневірялися шкільними спортзалами. І ось нині у них входини. Кімната хоч і маленька, але тепла, вмебльована і головне – окрема. Облаштовували її разом із майстрами та волонтерами. По сусідству – родина харків'ян: трійко дітей та подружжя. Вони отримали цілий блок.

Гуртожиток для переселенців волонтери облаштували в приміщенні Департаменту освіти, що довго стояло пусткою. Зламали стіни кабінетів чиновників, замінили сантехніку. Для розселення переселенців ще на початку повномасштабного вторгнення створили спеціальну платформу. Це – вже четвертий такий об'єкт в Україні, реалізований за кошти USAID та за підтримки ООН у справах біженців.

А на Харківщині волонтери пішли іншим шляхом. Аби наводити лад у розтрощених окупантами містах і села –об'єдналися в будівельні бригади "Добробат". Загалом працюють з пів сотні волонтерів, серед яких – далеко не всі будівельники. Добробатівці волонтерять у вільний від роботи час. Будматеріали дає місцева влада або благодійники. Працюють там, де і досі гаряче. У прикордонному Куп’янську забивали вікна просто під обстрілами, розповідає член Харківського ГО "Добробат" Євген Алфєров.

На заході України очікують на другу хвилю переселенців з прифронтових територій

Холод, темрява, відсутність води – ці причини провокують нову хвилю вимушених переселенців з місць, де росіяни знищують інфраструктуру. Фахівці з нерухомості в Івано-Франківській області кажуть: в лютому-березні просто були не готові до розселення такої кількості людей. Тож нині намагаються підготуватися заздалегідь. Оцінюють досвід волонтерів з усієї України. Вони кажуть, що потрібно максимально зосередитися на реконструкції та підготовці соціального житла, щоб люди не проживали у школах.

Спеціаліст з питань захисту Агентства у справах біженців Олександр Хорошавін наголошує, що можливі різні шляхи вирішення. Це може бути нерухоме майно, перереконструюване з метою переведення до житлового фонду. Або можна буде виділити землю.

Внаслідок перемовин рієлтори з різних областей України підписали угоду про співфінансування об'єктів для переселенців. І разом пожертвували 100 тисяч грн для івано-франківських волонтерів.

Нагадаємо, військові експерти припустили, що напередодні новорічних свят російські окупанти запланували здійснити масований обстріл України.

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