У законопроєкті про мобілізацію є абсолютно неприйнятні норми — Арахамія

В оновленому законопроєкті №10449 про посилення мобілізації, який ухвалила у першому читанні Верховна Рада, міститься багато неприйнятних норм.



Про це заявив в ефірі "1+1" голова фракції “Слуги народу” у парламенті Давид Арахамія.



"Те, що стосується інвалідів та їх доглядачів – ми не будемо змінювати нічого, тобто ми просто повернемося до тієї редакції, яка зараз чинна... Те, що стосується аспірантів [законопроєктом передбачено позбавлення права на відстрочку аспірантів, які навчаються платно] – ми переглядаємо сам процес, там є певна несправедливість... Точно ми не згодні з тим, щоби арештовували за рішенням ТЦК рахунки українців чи за кордоном, чи всередині країни. Це просто виглядає якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон – точно це не пройде, в Раді немає на це голосів... Що буде? Будемо шукати баланс", - повідомив він.

Також читайте Законопроєкт про мобілізацію ухвалили в першому читанні: що далі

Давид Арахамія додав, що ще однією дискусійною темою є питання електронних повісток.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " Так не підходить, але якийсь примус буде! У ВР вигадують вдосконалення до мобілізації"



Нагадаємо, голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія також повідомив, що між першим та другим читанням мобілізаційного законопроєкту у Верховній Раді шукатимуть компромісний варіант, який би стимулював військовозобов’язаний погодитися на електронні повістки або змусив змиритися із “бусиками ТЦК” на вулицях.

Читайте також: