У Залужного в кабінеті знайшли "жучок": кого підозрюють і що хотіли почути - нові деталі

Увечері 17 грудня з’явилася інформація, що у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли "прослушку". Зараз перевіряють всіх із оточення генерала.

Кого підозрюють і що хотіли почути від генерала – розповіла журналістка ТСН.ua Вікторія Гнатюк.

Де знайшли "прослушку"

Пристрій встановили в одному із кабінетів Залужного. За даними журналістів, у це приміщення генерал саме мав перебиратися, а тому 17 грудня кабінет вирішили перевірити - і не дарма. За справу вже взялася Служба Безпеки України.

"Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - розповіли у пресслужбі СБУ.

Чому не можуть встановити, хто це зробив

Як розповіла журналістка, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, а тому це не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

За словами журналіста Юрія Бутусова, з власних джерел йому стало відомо, що виявлені мікрофони - саморобні, а канал зв'язку досі не виявлено. Втім, питання в іншому: як пристрої потрапили у майбутній кабінет Залужного. Підозрюють, схоже, когось зі своїх, адже усі співробітники апарату Головкому, за даними Бутусова, який посилається на джерела у спецслужбі, нині проходять поліграф.

Крім того, пристрої для прослуховування знайшли і у інших співробітників Залужного, зокрема у Костянтина Бушуєва.

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Прокоментувала ситуацію ексзаступниця міністра борони Ганна Маляр. Вона теж підозрює у щурятстві когось "зі своїх", адже, як виявилося, витоки інформації зі штабу були й раніше. За словами Маляр, "військова таємниця вже не раз ставала публічною".

"Не знаю, що і хто у Главкома хотів почути, бо впринципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів - так. Військова таємниця вже не раз ставала публічною", - написала вона у соцмережі.

Що кажуть експерти

Експерти вже заявляють, що становлення пристроїв, чи то саморобних, чи то ні - справа рук спецслужб РФ. Вони намагаються вивідати, що планує робити далі українська армія.

Залужний вже відреагував на прослушку. В інтерв'ю РБК Україна головнокомандувач запевнив, що у те, що щур серед своїх - не вірить.

Чому саме зараз Залужному підкинули "прослушку"

Пов’язують таку активізацію і з нещодавньою заявою про контрнаступ. Про те, що Україна стягує ресурси для битв, написало німецьке виданнят Welt з посиланням на слова старшого наукового співробітника мюнхенської конференції з безпеки. Він заявив, що для майбутнього контрнаступу Україна матиме винищувачі, ударні гелікоптери і безпілотники, тож зможе підтримати просування своїх військ.

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Російські фейки про головнокомандувача ЗСУ

Що планує Україна - російські спецслужби будуть намагатися будь-якими способами. Раніше пропагандисти не раз намагались "похоронити" Залужного. Така інформаційна кампанія почалася у травні, тоді в російських провоєнних телеграм-каналах і в ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що нібито генерал Залужний потрапив під ракетний обстріл на "командному пункті ЗСУ" поблизу Херсона. Версії російської пропаганди різнились від важкого поранення командувача ЗСУ до його загибелі. Аргументували росіяни це тривалою відсутністю генерала на публічних подіях і, зокрема, відмовою виступити на засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції 10 травня.

Навіть поява фотографій живого і здорового Залужного через декілька днів не зупинила хвилю російських фейків. Апогею вона досягла 24 травня, коли рупор Кремля "РИА Новости" написало з посиланням на якесь там джерело, що главком ЗСУ "отримав травму голови та уламкові поранення".

Коли це не спрацювало, Залужного в Мережі намагалися посварити із Зеленським. Мовляв, то головнокомандувач йде проти президента, то таємні "перемовини" про мир веде з російськими генералами.

Запускали в мережу також хвилю діпфейків та регулярні порції брехні

Нагадаємо, що раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що під загрозою прослушки усі українці, які нині живуть на тимчасово окупованих територіях. Співробітники російських спецслужб або російські військові можуть контролювати зв'язок, використовуючи "паралельну" переадресацію, — коли виклик одночасно надходить на два номери — реального та стороннього абонента.

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Як перевірити, чи вас не прослуховують

Універсальні коди для перевірки будь-яких телефонів:

*#21# — виклик: перевірка інформації про ввімкнену переадресацію.

*#43# — виклик: статус очікування дзвінка.

*#62# — виклик: перевірка переадресації на інший номер.

*#33# — виклик: статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# — виклик: видалення всіх переадресацій виклику.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 17 грудня, з'явилася інформація, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування.

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