У Запорізькій області вибухнув будинок: власник хотів вкоротити собі віку

У Запорізькій області вибухнув будинок: власник хотів вкоротити собі віку

Постраждалий наразі у лікарні.

У курортному Приморську на Запоріжжі вибухнув двоповерховий маєток. З-під завалів рятувальники дістали чоловіка.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 вересня.

Як з'ясувалось згодом, 60-річний власник оселі відкрив газові вентилі, а потім запалив вогонь. В такий спосіб хотів вкоротити собі віку. Наразі потерпілий у лікарні - загрози його життю, кажуть медики, немає.

Від будинку залишилася груда будматеріалів, в сусідніх обійстях повиносило шибки. Чоловіку тепер загрожує ув’язнення. Обставини інциденту з’ясовує поліція.

Новини України: в курортному Приморську вибухнув двоповерховий маєток

Нагадаємо, у столичному мікрорайоні Троєщина чоловік погрожував підірвати багатоповерховий жилий будинок. На місце виїхали спецпризначенці КОРД, фахівці вибухотехнічної служби, а також патрульна поліція та бригади “швидкої допомоги”. На щастя, погрози виявилися нереальними. За попередньою інформацією, гранати у чоловіка не виявилося.

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