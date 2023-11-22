У Запоріжжі безкоштовно навчають цивільних стріляти: як це відбувається (відео)

На курси приїжджають люди з інших регіонів.

У Запоріжжі цивільних безкоштовно навчають практичної стрільби. За інструкторів тут військові, які під час ротації знаходять час, щоби допомогти вправлятися зі зброєю всім охочим. Навчання в центрі проходять не лише цивільні, а й військові, які вдосконалюють свої навички.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Військові пояснюють, що перше, що мають знати цивільні – правила поводження зі зброєю. Коли стартують практичні навчання - з міркувань безпеки теж спочатку працюють без набоїв.

Серед учнів- 22-річний Семен із Запоріжжя. Вирішив йти на фронт, вже закінчив курси з пілотування дронами. Тепер хоче навчитись стріляти.

"Приблизно за пару місяців планую палити танчики, я вже в процесі вступу в Збройні сили. Їздив в Київ на курси БПЛА потім їздив ще на одні курси з FPV-дронів", - каже житель Запоріжжя Семен Мурко.

Протягом трьох місяців у стрілецькому клубі тренують цивільних – володіти зброєю навчились вже близько сотні чоловіків та жінок. Це заняття раз на тиждень у невеличких групах разом з інструкторами – платять відвідувачі лише за використані набої.

"Ми це проводимо безкоштовно, єдине, за що вони платять, - набої, бо ми їх беремо під реалізацію, заняття виходять 640 грн. Зброю ми доставляємо самі все, що у нас є, це 5 карабінів тому такі маленькі групи", - каже інструктор "Птах".

Інструктор, який навчає цивільних

Вже протягом трьох місяців Дмитро Ляшенко їздить на навчання з Дніпра. Хоче бути підготованим до служби, якщо прийде повістка.

Інструктор "Птах" пояснює, що вони навчають цивільних, оскільки Запорізька область є зоною бойових дій.

Навчають тут як цивільних, так і військових - ті прагнуть відточувати свої навички. З усіма працюють досвідчені інструктори.

"Мене дуже вразило, що це вже була не війна, це геноцид українського народу вбивали дітей, вбивали жінок і тому це було легке рішення піти на фронт і захищати рідну землю", - каже заступник командира групи вогневої підтримки ГУР "АРТАН" "Шева".

Посилене навчання у стрілецькому клубі пройшли вже близько трьох тисяч військових.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 22 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району.

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