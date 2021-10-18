У Запоріжжі людей без масок виштовхують із транспорту, а в "червоній" Одесі продовжують ігнорувати обмеження

У Дніпрі обмеження також ігнорують.

5 областей України у «червоній зоні» карантину. До Херсона, який з суворими обмеженнями живе вже кілька днів, сьогодні офіційно додалися Одещина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Донеччина.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Дочасні канікули у школярів, зачинені кафе та масштабні поліцейські рейди – в Запоріжжі у «червоній зоні» закручують гайки, і, вочевидь, це лише початок.

Відсьогодні у міському транспорті возять лише сидячих пасажирів. Тих, хто не дотримується маскового режиму, інші пасажири буквально викидають із салону, бо водії просто відмовляються у такому разі їхати. Мережею ширяться відповідні відео.

Також відсьогодні у Запоріжжі скасовано пільговий проїзд для пенсіонерів у години пік вранці та увечері. У центрах вакцинації аншлаг. В чергах сотні людей. Здебільшого – це ті, кому висувають жорсткі вимоги на роботі.

Ревізори проводять рейди по торгових точках. Документи перевіряють із поліцією. У разі відсутності – безжально штрафуватимуть, кажуть посадовці.

Зараз ситуація у Запоріжжі близька до катастрофічної. Щодня коронавірус в середньому виявляють майже у тисячі людей. 75 відсотків ліжок з киснем вже заповнені.

Найближчим часом кількість ліжок в медзакладах обіцяють збільшити. Пік захворюваності на Запоріжжі епідеміологи прогнозують наприкінці нинішнього тижня.

Новини України: як "червона" зона вплинула на життя в Одесі, Дніпрі та Запоріжжі

А Одещина вже третю добу поспіль на першому місці за кількістю виявлених хворих на коронавірус. Але містяни посилення карантину відчувають не усюди - одесити і нині набиваються без масок в переповнені маршрутки, скупчуються на зупинках. Неймовірний ажіотаж та величезні черги хіба біля пунктів вакцинації. А ще біля поліклінік.

В одній черзі опинилися містяни, які лише тепер кинулися щеплюватися, чи брати довідки про вакцинацію - вони у "червоній зоні" потрібні для роботи, та відвідування різних закладів. І ті, кому негайно потрібно кров здати, або отримати оперативну консультацію лікаря. Як упоратися з таким напливом людей сімейні лікарі не знають.

Натомість майже зникли черги з швидких біля міських лікарень. Тут вже майже закінчилися місця для госпіталізації. Хворих пацієнтів почали возити за місто.

«Було розгорнуто в Біляївській центральній лікарні Одеського району 250 ліжок, туди дійсно відправляють хворі з міста Одеса. Також додатково були розгорнуті ліжка Роздільнянська центральна районна лікарня, місто Чорноморськ, яке повністю розгорнутий шпиталь під коронавірус туди теж відправляються жителі міста Одеса», - каже керівниця Департаменту з охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій Захар'єва.

Ситуація погіршуються з кожним днем, кажуть інфекціоністи і в регіоні можуть навіть розгорнути мобільні шпиталі. Щоправда тоді доведеться залучати і медиків з інших областей, бо свого медперсоналу просто не вистачить. Лікарі сподіваються лише на масову імунізацію населення, бо нині на Одещині вакциновані менше 20 відсотків жителів.

В Дніпрі теж майже немає заборон попри «червону зону». У громадському транспорті половина пасажирів навіть без масок. Майже всі заклади працюють. Хіба деякі перукарні та спортзали зачинені. Не знайти ресторанів, де сумлінно перевіряють документи про щеплення у відвідувачів. Кажуть, що поки було без скандалів. Деякі магазини, де не всі працівники мають щеплення, просто перекрили частину площі стрічками, аби підпадати під норми продовольчих крамниць. У великих ТРЦ на вході слідкують лише за масками. Сертифікати про вакцинацію у відвідувачів, мовляв, мають перевіряти продавці кожного з магазинів.

У закладах кажуть, що працівників без щеплень, від роботи відсторонили.

У центрах вакцинації від ранку неабиякий ажіотаж. Деякі черги досягають до пів кілометра. Люди чекають по три-чотири години. Понад дев’яносто відсотків з них – за першою дозою. Бо не хочуть втрачати роботу. В обласному центрі вакцинації кажуть: людей удесятеро більше, ніж зазвичай.

У міських лікарнях майже не лишилося вільних місць для хворих на коронавірус.

«Реанімація переповнена. Місця в куточках та в коридорах. І ми бачимо, що для нас це справжня «червона зона». Лікарі та медсестри в Мечникова нині працюють на межі можливостей», - кажуть у лікарні.

Аби дніпряни все ж дотримувалися обмежень «червоної зони», по області обіцяють масштабні перевірки зі штрафами.

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