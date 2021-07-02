У Запоріжжі незряча жінка із чоловіком завойовують медалі на чемпіонатах з танців на пілоні

У Запоріжжі незряча жінка із чоловіком завойовують медалі на чемпіонатах з танців на пілоні

Чоловік підтримав захоплення дружини і також почав вчитися полденсу, а ще - закінчив курси з макіяжу, щоб фарбувати кохану перед виходом на сцену.

Подружня пара із Запоріжжя танцює на пілоні. Нічого надзвичайного, якби не одна обставина: жінка не бачить. Уже коли втратила зір, вона захопилася танцями.

Щоби її підтримати, танцювати взявся й чоловік. Окрім цього, закінчив курси макіяжу, аби робити коханій мейкап перед сценою, йдеться 1 липня в сюжеті ТСН 19:30.

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Над номером для Всеукраїнського чемпіонату з танців на пілоні в категорії 40+ подружжя працювало кілька місяців. Елементи для танцівників особливо складні, адже жінка - незряча.

Олена має вроджену ваду, через яку поступово руйнується сітківка ока, зір падає і згодом зникає. У 30 років жінка повністю перестала бачити, але життя для неї на цьому не спинилося.



"У мене такий девіз: "Якщо ти можеш змінити ситуацію – зміни. А якщо не можеш, то думай як з цим жити і як своє життя зробити яскравішим", - ділиться Олена і додає, що завжди мріяла про артистичну кар'єру.

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Танцями на пілоні вона захопилася в 40 років. Разом із нею тренуватися почав і чоловік.

"Вона схудла на 10 кілограмів. Він - закінчив курси візажиста, аби робити своїй коханій макіяж. Зачіска дружини - теж зона відповідальності чоловіка", - йдеться в матеріалі.

Крутити гульки Олексій навчився завдяки роликам у Мережі. Усе це, запевняє, не важко: "Це просто звичайна любов".



Свої виступи вони перетворюють на маленьке театральне дійство. Що партнерка незряча, у залі не підозрюють ані глядачі, ані самі організатори. Бо ж немає у полденсі такої окремої категорії. Виступ Олени та Олексія зриває овації.

На чемпіонаті у Києві вони здобули перше місце. Нагороди повезли додому у Запоріжжя. Вдома у сім'ї оберемок медалей, одна з яких привезена з Бразилії. Аби туди дістатися, подружжя брало кредит.

Чергову нагороду з цікавістю розглядає син. Він не танцюрист, а батьками, які так захопилися танцями, що навіть посеред квартири поставили пілон, пишається.



Мотивувати й інших - ще одне прагнення Олексія та Олени. Поміж роботою - а працюють масажистами - здобувають ще одну освіту - хочуть стати реабілітологами. Наразі ведуть сторінку у соцмережі і своїм прикладом доводять, що слід гідно зустрічати виклики долі та долати усі перепони.

Новини України: в Запоріжжя сліпа жінка зі своїм чоловіком танцюють на пілоні

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