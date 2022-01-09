У Запоріжжі п'яна водійка за кермом знесла електроопору

В машині перебувало 4 дівчат.

У Запоріжжі на швидкісній ділянці в промисловому районі міста нетвереза дівчина за кермом знесла електроопору.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

21-річна жінка на "Ланосі" не впоралась із керуванням та на повній швидкості влетіла у бетонний стовп. Від удару стовп електроопори впав на дорогу та перекрив проїжджу частину. А передню частину легковика повністю зім'яло, моторний відсік вдавило у салон.

Загалом в салоні разом із водійкою перебувало четверо людей, за інформацією ТСН, усі – дівчата, які поверталися з вечірки. Троє постраждалих з забоями від допомоги відмовились, а от одну із пасажирок довелося ушпиталити, в неї травми голови та грудного відділу хребта.

Згідно з висновком медичного обстеження, водійка перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Управління транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років", - зазначили в місцевій поліції.

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