У Запоріжжі п’яний і під наркотиками водій протаранив 11 авто і намагався втекти

У Запоріжжі п’яний і під наркотиками водій протаранив 11 авто і намагався втекти

Чоловіку доведеться заплатити за ремонт всіх пошкоджених авто.

У Запоріжжі затримали водія, який під алкоголем та наркотиками спровокував одразу кілька аварій. Чоловік примудрився протаранити одинадцять автівок і намагався утекти.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Спочатку він врізався у «Лексус», той від удару вилетів на інші авто, і потрощив 5 машин. В салонах на той час нікого не було. Попри те, що від зіткнення в нього пробило колеса, водій натиснув на газ, і пролетів ще 3 кілометри.

Потім на вузькій дорозі не впорався із кермуванням та влаштував ще одну масштабну аварію. По черзі протаранив чотири авто, що були припарковані біля супермаркету.

Цього разу утекти порушнику не вдалося, його затримали розлючені автомобілісти. Вони викликали поліцію, нині йому загрожує чималий штраф та позбавлення водійських прав.

Окрім цього, йому доведеться компенсувати власникам ремонт автівок. За інформацією копів, водій перебував одночасно у стані і алкогольного, і наркотичного сп’яніння.

Новини України: у Запоріжжі водій у стані алкогольного й наркотичного сп'яніння спровокував кілька ДТП

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