У Запоріжжі підлітки півтори години гамселили ногами школярок: батькам потерпілих наполегливо рекомендують  забрати заяви

Майже всі нападники, жертви та свідки - мешканці одного району. Лише навчаються в різних закладах.

У Запоріжжі банда підлітків улаштувала розправу над трьома школярками. Увечері на шкільному стадіоні їх катували майже півтори години. А найактивнішу участь у знущаннях над однолітками взяли дівчата. Попри численні травми, правоохоронці відкрили провадження лише за легкими тілесними ушкодженнями.

Про те, що змусило поліцію переглянути своє ставлення до справи - 7 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, того вечора неповнолітніх жертв викликали на шкільне подвір'я. Привід - нібито віддати телефон, який раніше поцупила одна з нападниць. Але замість цього школярок почали жорстоко бити і вимагати гроші за пошкоджений під час ударів манікюр.

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Катування на шкільному стадіоні тривало майже півтори години. Все це один зі свідків знімав на відео і не втручався. Найактивнішу участь у побитті брали четверо дівчат.

Всі постраждалі дівчата написали заяви на підліткову банду. Але справа фактично не рухалась, кажуть батьки. Аж раптом відео побиття дітей виклали в Мережу.

Майже всі нападники, жертви та свідки - мешканці одного району. Лише навчаються в різних закладах. У двох з них адміністрація провела з дітьми бесіди про неприпустимість булінгу. Іще в одному ліцеї – старшокласницю, що брала участь в побитті, відсторонили від навчального процесу на час слідства. В училищі, де здобуває освіту 16-річна нападниця, яка на відео виглядає найжорстокішою, кажуть – дитина вкрай проблемна. Заняття – майже не відвідує, а батьки попросили педагогів їм не телефонувати, бо самі не мають впливу на доньку.

Новини Запоріжжя: банда підлітків влаштувала розправу над трьома школярками

Тим часом батькам постраждалих вже надходять пропозиції забрати заяви з відділку. Телефонують, начебто, рідні нападниць.

За словами рідних дівчат, родичі однієї з нападниць працюють у поліції. Але після появи відео у Мережі правоохоронці таки перекваліфікували провадження - тепер це не легкі тілесні ушкодження, а хуліганство та здирництво.

Наразі вирішується питання повідомлень зловмисницям про підозру. Днями підозрюваним мають обирати запобіжний захід.

Нагадаємо:

На Буковині 15-річна учениця накинулася з кулаками на дев’ятикласника - той у відповідь теж завдав дівчині кількох ударів. Усе це сталося на очах інших дітей, які зафільмували сутичку і виклали в соцмережі. Відео миттю поширилось і вже наступного дня за справу взялася поліція.

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