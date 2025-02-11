У Запоріжжі підлітки закатували собаку та зняли цинічне відео: шокувальні подробиці

У Запоріжжі зоозахисники вимагають притягнути живодерів до відповідальності. Що каже поліція?

У Запоріжжі фотосесію з убитим собакою влаштувала компанія неповнолітніх. Жорстоке відео поширилось мережею. А зооволонтери впізнали місце, де це сталося. І з'ясували, що тварину згодом спалили. І робили не вже вперше. Одразу ж написали заяву в поліцію.

Про це йдеться у матеріали кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У Мережі поширили кадри, на яких неповнолітні тягнуть мертвого собаку сходами, фотографуються з ним, а вже за декілька хвилин підпалюють. Впізнавши місце злочину туди кинулась зооволонтерка Наталя.

"Коли піднялась сюди - знайшла у вогнищі тіло вже дуже обгорілої собачки, мені прийшлось її ногою вигортать з вогню, щоб хоч щось залишилось на експертизу", - каже Наталія Стешенко.

Наталія Стешенко.

Пані Наталя підгодовує собак, які прибігають до закинутої будівлі у середмісті. Каже, майже щодня бачила тут підлітків, які поводилися зухвало. Знайомий з цією компанією і Микита. Проте, каже, подумати не міг, що можуть таке утнути.

"Вони мені здавались начитаними, розумними, один навіть взявся як він казав за навчання, він молодець був, я думав, що він молодець реально а тут таке всплило", - каже він.

Фігурантів розправи над твариною вже встановили правоохоронці - підліткам від 14 до 16 років. Призначили експертизи. Триває досудове розслідування.

Скриншот з відео

"Законом передбачена відповідальність - від 5 до 8 років за цією статтею", - каже начальник слідства відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУ НП у Запорізькій області Володимир Шоколенко.

Після розголосу обурені містяни, волонтери та зоозахисники зібрались біля багатоповерхівки, де знімалося пригомшливе відео.

"Зрозуміли, що цю будівлю використовують для знущання над тваринами. Подзвонила до районної адміністрації, до мунварти подзвонила, щоб дізналися у кого на балансі ця будівля, щоб вони забезпечили безпеку повністю населенню, щоб забили, позакривали перші поверхи, зробили огорожу, бо на жаль тут, сказали люди, і напад на жінку був", - каже керівниця ГО "Служба захисту тварин Запоріжжя" Вікторія Скільсара.

Зоозахисниця каже, здебільшого порушників вдається притягнути до адмінвідповідальності за жорстоке поводження з тваринами, втім, не пригадує жодного реального терміну за вбивства.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН онлайн 12:00 11 лютого. Наслідки АТАКИ! ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ! КОЛИ ЧЕКАТИ НА СНІГОПАД?

Читайте також: