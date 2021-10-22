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У Запоріжжі працівників ринків перевіряють на дотримання карантинних вимог: за що штрафують

У Запоріжжі працівників ринків перевіряють на дотримання карантинних вимог: за що штрафують

Поліція із санітарними ревізорами обходять найбільші базари.

Рейди на ринках почалися у Запоріжжі. Поліція та ревізори  обходять найбільші базари,  де завжди велике скупчення людей. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 жовтня.

 Насамперед перевіряють, чи є санітайзери, маски та  графіки дезінфекції. Протоколи за порушення виписують на місці. 

Здебільшого за те, що немає масок чи носять їх неналежно. Решту обмежень торгівці намагаються дотримуватися. Прилавки в продовольчих рядах затягнуті захисною плівкою. На всіх ринках обов'язкові журнали, де адміністрація записує  температуру продавців.  

Запоріжжя наразі у “червоній” зоні, хворих на ковід щодня більшає, тож і рейди, кажуть, будуть регулярними. 

Новини України: на ринках у Запоріжжі перевіряють наявність санітайзерів та масок

Новини України: на ринках у Запоріжжі перевіряють наявність санітайзерів та масок
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