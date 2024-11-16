У Запоріжжі російська бомба вбила родину, яка повернулась з-за кордону: що відомо

У Запоріжжі росіяни вбили 27-річну Соню, її маленького сина Адама та бабусю Тетяну. Говорячи про загиблих, їхні рідні ледь стримували сльози. Історію трьох життів, які забрала Росія – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Загибель родини у Запоріжжі

Окупанти продовжують вбивати цілі родини українців у їхніх власних домівках. Помститися за рідних та ще більше допомагати українським захисникам стало метою сім’ї загиблих Тарасевичів у Запоріжжі. Російська бомба поцілила в їхній будинок 7 жовтня. 42 людини поранено. 10 загинули. Зокрема і 27-річна Софія, її маленький син і бабуся. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Рідні показали ТСН останні кадри із 1-річним Адамом. Їх зняла його бабуся і надіслала в сімейний чат. А вже за кілька годин після цієї прогулянки в їхній будинок влучила російська бомба.

Адам з мамою і дідусем жили на третьому поверсі. Сергій у момент атаки працював, на останнє його повідомлення: "У вас усе гаразд?". Донька вже не відповіла. Коли він прибіг додому, довго не міг впізнати будинок.

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Поки він був на роботі, Софії з дитиною допомагала її бабуся Тетяна, каже мати загиблої. Розповідаючи про рідних, жінка часто зривається в сльози.

Донька була перекладачем з англійської. На початку повномасштабного вторгнення разом з 15-річним братом поїхала до Великої Британії. Повернулася додому, бо сумувала за рідними та мріяла працювати психологом, допомагати людям, як її 68-річна бабуся Тетяна Тарасевич.

Єдине, що лишилося від їхньої квартири, – це фотографія, яку сестра Софії знайшла, коли рятувальники розгрібали завали. Світлина пом'ята і подряпана, але рідні не можуть намилуватися на свого Адамчика. Пам'ятають усе: його перші рухи, перші кроки, перший удар по м'ячу.

У той трагічний день загинуло 10 людей, зокрема і сусіди Софії та Адама – молоде подружжя та дідусь. Вижив лише 5-річний хлопчик, який наразі в лікарні.

Обірвані життя

Це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними. 11 листопада окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Росіяни прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.

Окупанти вдарили по місту після десятої ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Чотирнадцять мешканців поранені. Серед них – двоє дітей. Їхні життя зараз поза небезпекою.

Чи можна відновити цей будинок – мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток.

На місце трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. 13-те листопада в Кривому Розі стало Днем жалоби.

Загибель родини у Кривому Розі

Як відомо, путінська армія влучила ракетою в багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок.

Найменшій дівчинці було 2 місяці, в момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі.

ТСН.ua розшукав друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватись, він просто не може розмовляти. Як кажуть в народі, у нього штора на очах.

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я. Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані.

Олександр приїхав на місце і побачив все це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. За словами знайомих цієї родини, зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові фінансово.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛИШИЛОСЯ ТІЛЬКИ ФОТО: в Запоріжжі російська бомба вбила родину, яка повернулась з-за кордону!

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