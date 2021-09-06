У Запоріжжі старшокласник, у якого на уроці сталася клінічна смерть, перебуває у реанімації

У Запоріжжі старшокласник, у якого на уроці сталася клінічна смерть, перебуває у реанімації

Жодних прогнозів лікарі наразі не дають.

У Запоріжжі рятують учня, в якого під час уроку зупинилось серце. Підлітка реанімували працівники школи до приїзду швидкої. Зараз дитина у лікарні у тяжкому стані. Нещасні випадки із здавалося б здоровими школярами трапляються далеко не вперше.

Про те, що відбувається із підлітками, і як цьому запобігти – 6 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того дня карети швидкої влетіли на подвір'я гімназії. Там під час уроку історії у старшокласника зупинилось серце.

Дитина підняла руку, сказала вчительці історії, що їй зле. Вона побачила, що дитина почала непритомніти. Першим крики по допомогу почув технічний працівник, який перебував поруч.

Також читайте В Тернополі у басейні ледь не втопилася дитина: зупинилося серцебиття і дихання

Артур Науменко працює в школі інженером з охорони праці. Торік проходив курси з надання першої допомоги. Каже, не думав, що ці навички так швидко знадобляться у реальному житті. Але, коли в дитини почав зникати пульс, згадав усе.

"Дитина перестала реагувати на нашатир, директорка піднесла до носа йому телефон - реакції ніякої. Ну і ми почали качати. Одна справа це вивчати в теорії, розповідати-практикуватися на манекені ... А живцем - це страшно", - розповідає чоловік.

Масаж серця разом з медсестрою вони робили аж до приїзду лікарів. Мама хлопця, яка прибігла до гімназії, повідомила – кілька місяців тому у сина виявили тяжку хворобу серця, про яку раніше не здогадувались. І що підліток уже непритомнів. В школі про це не знали.

Завдяки першій допомозі та грамотним діям реаніматологів 14-річного школяра встигли довезти до лікарні.

Зараз старшокласник у реанімації, самостійно він не дихає. Хлопчика підключено до апарату штучної вентиляції легенів. Жодних прогнозів лікарі наразі не дають.

"Зараз дитина важка, проводиться постійне моніторування всіх життєвих функцій", - говорить медичний директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні В'ячеслав Ткаченко.

Новини України: клінічна смерть на уроці – у Запоріжжі підліток ледь не помер в школі

Нещасні випадки із здавалося б здоровими дітьми стаються все частіше. Взимку 19-го в Рівному у школі померла 9-класниця, в 20-му аналогічна трагедія трапилася в школі на Полтавщині. Навесні цьогоріч – знову Полтавщина, - летальний випадок на уроці. А наприкінці літа – трагедія в дитячому таборі на Арабатці, на танцях знепритомніла 16-річна дівчинка - врятувати її не змогли. Медики кажуть – більшість випадків раптової дитячої смертності пов'язані з прихованою гіпертрофічною кардіоміопатією – вкрай підступною вродженою хворобою.

"На жаль, в Україні таку патологію міокарда дуже погано виявляють і кардіологи, і сімейні лікарі. Ця хвороба передається із покоління в покоління і вірогідність передачі від мами до дитини 50%. Тобто це дуже серйозна генетична аномалія", - пояснює заступник директора Національного інституту ім. Амосова Костянтин Руденко..

І виявити її може лише повна діагностика. Фахівці наполягають - усіх дітей, які ідуть до школи, обов'язково повинен оглядати кардіолог. Усім мають зробити УЗД серця і кардіограму. Ці ж дослідження мають стати обов'язковими і для абітурієнтів.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання