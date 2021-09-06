У Запоріжжі старшокласник, у якого на уроці сталася клінічна смерть, перебуває у реанімації

Жодних прогнозів лікарі наразі не дають.
У Запоріжжі рятують учня, в якого під час уроку зупинилось серце. Підлітка реанімували працівники школи до приїзду швидкої. Зараз дитина у лікарні у тяжкому стані. Нещасні випадки із здавалося б здоровими школярами трапляються далеко не вперше.
Про те, що відбувається із підлітками, і як цьому запобігти – 6 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Того дня карети швидкої влетіли на подвір'я гімназії. Там під час уроку історії у старшокласника зупинилось серце.
Дитина підняла руку, сказала вчительці історії, що їй зле. Вона побачила, що дитина почала непритомніти. Першим крики по допомогу почув технічний працівник, який перебував поруч.
Артур Науменко працює в школі інженером з охорони праці. Торік проходив курси з надання першої допомоги. Каже, не думав, що ці навички так швидко знадобляться у реальному житті. Але, коли в дитини почав зникати пульс, згадав усе.
"Дитина перестала реагувати на нашатир, директорка піднесла до носа йому телефон - реакції ніякої. Ну і ми почали качати. Одна справа це вивчати в теорії, розповідати-практикуватися на манекені ... А живцем - це страшно", - розповідає чоловік.
Масаж серця разом з медсестрою вони робили аж до приїзду лікарів. Мама хлопця, яка прибігла до гімназії, повідомила – кілька місяців тому у сина виявили тяжку хворобу серця, про яку раніше не здогадувались. І що підліток уже непритомнів. В школі про це не знали.
Завдяки першій допомозі та грамотним діям реаніматологів 14-річного школяра встигли довезти до лікарні.
Зараз старшокласник у реанімації, самостійно він не дихає. Хлопчика підключено до апарату штучної вентиляції легенів. Жодних прогнозів лікарі наразі не дають.
"Зараз дитина важка, проводиться постійне моніторування всіх життєвих функцій", - говорить медичний директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні В'ячеслав Ткаченко.
Нещасні випадки із здавалося б здоровими дітьми стаються все частіше. Взимку 19-го в Рівному у школі померла 9-класниця, в 20-му аналогічна трагедія трапилася в школі на Полтавщині. Навесні цьогоріч – знову Полтавщина, - летальний випадок на уроці. А наприкінці літа – трагедія в дитячому таборі на Арабатці, на танцях знепритомніла 16-річна дівчинка - врятувати її не змогли. Медики кажуть – більшість випадків раптової дитячої смертності пов'язані з прихованою гіпертрофічною кардіоміопатією – вкрай підступною вродженою хворобою.
"На жаль, в Україні таку патологію міокарда дуже погано виявляють і кардіологи, і сімейні лікарі. Ця хвороба передається із покоління в покоління і вірогідність передачі від мами до дитини 50%. Тобто це дуже серйозна генетична аномалія", - пояснює заступник директора Національного інституту ім. Амосова Костянтин Руденко..
І виявити її може лише повна діагностика. Фахівці наполягають - усіх дітей, які ідуть до школи, обов'язково повинен оглядати кардіолог. Усім мають зробити УЗД серця і кардіограму. Ці ж дослідження мають стати обов'язковими і для абітурієнтів.
Читайте також:
- "Сердечко так і не застукало": у Запоріжжі помер хлопчик, якого у комі забрали з дитячого табору
- "Мати хапалася за кожну ниточку": подробиці загибелі Тимофія, який впав у кому в таборі
- В Херсонській області із дитячого табору ушпиталили хлопчика в комі