У Запоріжжі у притулку опікуються 520 тваринами: волонтерам потрібна допомога

Понад пів тисячею собак та котів опікується притулок у Запоріжжі. Деяких хвостатих сюди привозять із прифронтових населених пунктів. Приймають навіть птахів - нещодавно на волю випустили сову, яку доглядали кілька місяців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Тільки протягом літа у притулку в Запоріжжі для тварин з'явилося 70 нових вихованців - вусані, пернаті та чотирилапі. Більшість тварин привозять з прифронтових територій.

"Сюди заїхав новий хлопчик, пітбуль наш Лукас, якого нам принесла поліція. Як вони нам розповіли історії, що якийсь чоловік вивіз його з Оріхова і кинув біля якогось подвір’я", - каже волонтерка притулку Мілена Мельчакова.

"Ви могли побачити велику кавказьку вівчарку Рада, її привезли з Куп'янська, багато собачок привезли до нас з Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи. А це вухата сова Пухля – її пташеням принесли до притулку місцеві", - каже волонтерка Олександра Жуліцька.

Олександра Жуліцька.

Наразі тут 520 тварин – усі зі складними історіями. От цуценят підкинули під стіни притулку невідомі.

"Нещодавно діти з кладовища принесли двох кошенят в коробці перемотаних скотчем просто принесли, допоможіть, забрали", - каже волонтерка Олександра Жуліцька.

Підопічних більшає, а працівників не вистачає. З 14 волонтерів з початком повномасштабного вторгнення у закладі лишилися тільки Олександра та Мілена. Є потребі і у корм

"Дуже велика кількість стареньких собачок, яким прописаний лише вологий корм, нам дуже тяжко закупати вологі корми для дорослих собачок. Також нам потрібен сухий корм для будь-яких порід", - каже волонтерка Олександра Жуліцька.

Тож зооволонтери просять усіх небайдужих долучатись до справи і нагадують – щовихідних тут день відкритих дверей та можна прийти, взяти будь якого чотирилапого на повідець та погуляти кілька годин. А якщо хвостатий припав до душі, то й забрати його додому.

Вихованець у притулку

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 9 жовтня. РАМШТАЙН ПІД ЗАГРОЗОЮ?! Угорщина заблокувала 50 мільярдів для України

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