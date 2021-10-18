У Запоріжжі вишиковуються багатогодинні черги до центрів вакцинації

Ростуть заповнення хворими і у лікарнях.

У Запоріжжі до пунктів вакцинації люди стають до черги з самого ранку. В одному із них від ранку кількість записаних на щеплення перевалило вже на четверту сотню. Здебільшого у черзі - ті, кому поставили жорсткі вимоги на роботі. Медпрацівники попереджають - щепити всіх сьогодні фізично не зможуть.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

«У нас створили наказ не пускатимуть на роботу із восьмого числа», - зазначає жінка, що очікує чергу.

«За часом намагаємося всіх прийняти, ми нікому не відмовляємо, але просто у нас реально не вистачає людей - ні лікарів, ні медсестер», - зазначають у центрі.

Ситуація у Запоріжжі близька до катастрофічної. Щодня коронавірус в середньому виявляють майже у тисячі людей. 75 відсотків ліжок з киснем вже заповнені.

«Для порівняння із минулою осінню, кількість хворих у вісім разів вища, з базовим показником - у дев’ять, що дуже важко - велика кількість з важким перебігом і дуже тривалий період одужання», - запевняє заступник гендиректора центру контролю й профілактики захворювань у Запорізькій області Олександр Мащак.

Нагадаємо, що у Запоріжжі від сьогодні закриті всі навчальні заклади – з переходом до «червоної зони» канікули у школах оголосили на тиждень раніше. Кафе, ресторани, фітнес-центри та розважальні заклади працюватимуть лише за умови повної вакцинації персоналу та відвідувачів. У місті скасовано всі масові заходи.

Продовольчі ринки поки не закриватимуть, а от речові та господарчі торгові точки мають зупинити свою роботу. Міський транспорт возить лиш сидячих пасажирів. Також відсьогодні у Запоріжжі скасовано пільговий проїзд для пенсіонерів у години пік вранці та увечері.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання