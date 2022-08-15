У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонщини: яку допомогу пропонують

У новому центрі люди зможуть отримати юридичну допомогу, оформити статус, пройти медогляд та дізнатися про працевлаштування.

Урядовці закликають людей не зволікати з евакуацією. Кажуть - у разі наступу на Херсонському напрямку, окупанти прикриватимуться українцями як живим щитом.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

Колони авто, що тягнуться на багато кілометрів та родини, яким врешті вдалося вирватися з окупації – з дітьми, валізами та домашніми улюбленцями, нарешті у безпеці.

З Нової Каховки до Запоріжжя подруги їхали понад 11 годин. Але лишатись в окупації вже не могли.

"Окупанти у нас там! І з кожним днем їх все більше і більше. Все бомблять, сирени гудять, важко", - скаржать вони.

З півтори тисячі переселенців, які заїхали до міста протягом останньої доби, половина – жителі Херсонщини.

"Ворог розуміє, що ми боремось за людей. І робить все, щоб зробити їх живим щитом, щоб вони залишились там і наша армія не змогла деокупувати швидко Херсонщину", - сказала Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Новий хаб для переселенців "Я – Херсон" в місті відкрили менше ніж за місяць. Тут біженці можуть отримати одяг та продукти, скористатись допомогою юристів, медиків та соцслужб. На вулиці не залишається ніхто.

Наразі Запоріжжя - головний транзитний центр для тих, хто тікає з окупації. Тут є хаби для жителів усіх районів області. Окремий центр - для маріупольців, а відтепер і для херсонців

"Вони ж бояться просто, вони не знають, куди їхати, до кого. Їм треба доносити, що їх тут чекають і є умови, і їх не кинуть", - зазначив Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА.

Волонтерять тут і жителі Херсонщини. Кажуть – з мільйона людей, які жили в регіоні до початку вторгнення, виїхали вже більше половини. Повернутися планують лише після деокупації. Якої очікують понад усе.

Раніше повідомлялося, що змінились правила в’їзду на окуповані території з Запорізької області.

Читайте також: