У Запоріжжі завершили розбирати завали обстріляної багатоповерхівки, та остаточної кількості загиблих ще немає

У Запоріжжі сьогодні день жалоби, вшановують жертв ракетного удару по п’ятиповерхівці. Пошуково-рятувальну операцію завершено через чотири доби після атаки. Загинули тринадцятеро людей, серед них - немовля, йдеться в ТСН.

Восьмимісячна Емілія спала в обіймах своєї мами, коли росіяни вдарили ракетами по її будинку. Дівчинка загинула разом із батьками. Іллі та Каміллі було по 23 роки. Родина з окупованої частини Запорізької області сподівалася знайти тут прихисток. “Вони буквально місяць тому повернулися із західної України для того, щоб тут жити. У них була дитина, вісім місяців, її знайшли, лежала на грудях в мами”, - розповідає сусідка Ганна, яка і сама дивом вціліла, вибралася з чоловіком та дитиною з понівеченого під’їзду.

Фотографії загиблої мами - вісімдесяти трирічної Ольги - шукає на руїнах пан Геннадій. Жінка загинула миттєво. “Мама пережила одну війну. Ось! «Братський народ», ублюдочний – результат ось. Любителі російського світу подивіться та робіть висновки, які ви. Хоча храмів ви набудували пів Росії, але у вас немає Бога”, - каже син загиблої жінки.

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Рятувальники працювали в непростих умовах чотири доби, завали перебирали цілодобово з надією знайти зниклих людей. “Будинок старий. В результаті ракетного удару багато руйнувань, тріщин. Де було дуже небезпечно - працювали альпіністи, аби розібрати нависаючі конструкції”, - зазначає речниця ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

Кількість жертв вочевидь не остаточна, бо на місці трагедії знайшли фрагменти тіл. Для ідентифікації знадобляться експертизи, кажуть у поліції. За оперативною інформацією, двоє мешканців будинку не виходять на зв’язок.

Люди, що вціліли, намагаються врятувати бодай якесь майно. Залишатися у сусідніх під'їздах небезпечно. Люди вивозять майно власними силами і скаржаться, допомогу отримують хіба від волонтерів та небайдужих. “Небезпечно лишатися, небезпечно. Люди всі в шоці. Я не знаю, куди звертатися. Ми всі - як непотрібні”, - кажуть мешканці понівеченого будинку.

Зверталася до мерії по допомогу, але марно, каже пані Тамара. “Кажу: наш під'їзд ще стоїть. Навіть не зафіксували. Ну, стоїть, ось коли ляснеться, тоді ми заходимо. Бігом-бігом, щоб вибігти”, - каже жінка.

Нарешті в день жалоби, на п’яту добу після трагедії, постраждалих запросили на зустріч до мерії. Мешканцям обіцяють виплати та пропонують місця у гуртожитках. Комісія починає з’ясовувати, чи можна відновити будинок. “Або це буде часткове відновлення, тому що конструкції дозволяють. А якщо після огляду профільного інституту скажуть, що цей будинок не можна відновлювати, тоді буде будуватися новий”, - зазначає секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Водночас обласна військова адміністрація заявила, звертатиметься до міжнародних організацій, аби допомогти постраждалим.

Росіяни вдарили з С-300 серед ночі 2 березня. Людей з розтрощених осель виносили та спускали драбинами. Врятували одинадцятьох жителів, серед них - вагітну. Четверо поранених досі в лікарнях. 25 квартир зруйновано вщент, ще 10 - пошкоджено.

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