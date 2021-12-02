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У Запорізькій області затримали псевдоактивістів, які займалися рекетом 

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У Запорізькій області затримали псевдоактивістів, які займалися рекетом 

Российская газета

Угрупованням керував чоловік, який перебував під слідством.

У Запорізькій області знешкодили угруповання, члени якого бралися за будь-які масові акції, які зазвичай переростали в погроми.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 грудня.

Слідчі кажуть: кожне зібрання мало конкретну ціну, яку затверджував ватажок угруповання. Ним виявився чоловік, що перебуває під слідством за подвійне вбивство. Він зібрав однодумців - приблизно 10 осіб, і ця група працювала на території усієї області. 

За даними слідства, вони брали участь у погромах державних та приватних підприємств, рейдерських захопленнях та замовних мітингах. Також виступали провокаторами, підбурюючи учасників мирних акцій до агресивних дій.

 Востаннє псевдоактивісти на Запоріжжі засвітилися на антивакцинаторському марші. Наразі проти всіх них відкриті провадження.

У Запорізькій області знешкодили угруповання, яке влаштовувало погромні масові акції

У Запорізькій області знешкодили угруповання, яке влаштовувало погромні масові акції

Нагадаємо, у Василькові на Київщині чоловік напідпитку прийшов до приймального відділення лікарні і погрожував медсестрі зброєю, щоб та швидше надала допомогу його дружині. Як з'ясувалось, і нападник, і його дружина були напідпитку.

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